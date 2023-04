El Barcelona está en los huesos y se vuelve a quedar a cero ante el Getafe (0-0)

El Barcelona suma, pero de uno en uno y dejando sensaciones pobres ahora que tiene la Liga a tiro, a un par de empujones que no consigue dar. Por segunda jornada consecutiva empató a cero. Lo de Getafe fue una nueva muestra de que el líder está sin ideas y al final incluso el conjunto local tuvo una ocasión inmejorable de Borja Mayoral tras un error de Araujo en el despeje. La tiró fuera y no se lo podía creer. En la primera mitad tuvo el Barça su gran oportunidad con un doble poste, de Raphinha y de Balde, que incomprensiblemente no embocó en la portería el rechace. Esa oportunidad fue muy clara, sí, pero con espacios. Ante la defensa ordenada de los locales no encontró la manera.

El Barcelona es en estos momentos un equipo que vive casi de la energía de su central. Una de las últimas jugadas del partido fue la de Araujo saliendo de atrás, intentando dejar atrás rivales, perdiéndola, recuperándola, volviéndola a perder, saliendo de sitio a lo loco, casi con una capa, en busca de que pasara algo que no estaba sucediendo. Eso dice mucho del carácter del futbolista, pero poco de la actuación del grupo, que necesita urgentemente que se recuperan algunos de sus lesionados. Ahora mismo le falta desborde por las bandas e imaginación por el centro. Tiene a Raphinha que de piernas está sobrado porque trabaja mucho, pero está atascado en el regate y con sus centros esta vez peor dirigidos. Se inventó Xavi a Balde de extremo y fue un poco desastre, porque no dio una a derechas jugando tan adelantado, aunque después mejoró algo ya como lateral.

Empezó el Getafe arriba, sorprendiendo, y Munir tuvo la primera de cabeza, pero no tardó en ir metiéndose para atrás, como se esperaba, con una defensa firme y esperando salir en balones largos a Enes Ünal. Le falta al Barcelona, aparte de calidad, paciencia y velocidad para desarbolar a su oponente cuando está ordenado. Lo intentó de forma muy directa con los cambios de juego, pero agua, los balones iban largos. Y el resto fue una serie de centros que no encontraban rematador. El primero que conectó Lewandowski fue al final de la primera parte, y le salió centrado. El polaco es la imagen de la desesperación. Se va del área, recibe de espaldas, se pega con los defensas y se enfada. Da continuidad a las jugadas que puede, pero después no llega al área para rematar. Y otras veces, los centrales se la quitan.

Salía cuando podía el Getafe y antes del descanso también tuvo un cabezazo de Enes Ünal alto en el saque de un córner.

El «caso Negreira» ha encendido los ánimos de las aficiones rivales, que a la mínima cantan contra Laporta, la Federación, Tebas... Eso aumentó las revoluciones de la grada, algo que no estaba sucediendo en el césped. Aumentó el dominio en la segunda parte el Barça, pero fue darse golpes contra una pared. La entrada de Ansu Fati y Ferran Torres o los cambios de sistema no supusieron una diferencia. Lo intentaba el Getafe por el costado izquierdo con Munir y la entrada de Aleñá o Potu tampoco varió su idea: orden, orden y aprovechar la que tengas. Sólo eso le falló con el remate de Mayoral. Se ha empeñado en darle emoción a la Liga y en echar por tierra algunos tópicos como el del cansancio: ni con una semana para preparar el partido le sale.

0 - Getafe: Soria; Damián (Gastón Álvarez, m.83), Djené, Duarte, Alderete, Juan Iglesias (Portu, m.57); Maksimovic (Algobia, m.76), Milla, Munir (Aleñá, m.76); Borja Mayoral y Enes Ünal (Villar, m.83).

0 - Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto (Eric García, m.17), Araujo, Koundé, Jordi Alba (Ferrán Torres, m.68); Busquets, Kessié (Ansu Fati, m.68), Balde; Raphinha (Pablo Torre, m.87), Lewandowski y Gavi

Árbitro: Juan Luis Pulido Santana (Comité Las Palmas). Amonestó a Alderete (m.42) y Damián (57), del Getafe; y a Gavi (2), del Barcelona.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 29 de LaLiga Santander disputado en el Coliseum Alfonso Pérez ante 14.854 espectadores.