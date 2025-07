Ana Peleteiro, tras su embarazo, deja muy clara su opinión sobre el aborto

Ana Peleteiro ha vuelto a colocarse en el centro del foco mediático, esta vez no por una medalla ni por una hazaña deportiva, sino por una noticia personal que ha sorprendido a propios y extraños: está embarazada de su segundo hijo. La atleta gallega ha compartido el anuncio en sus redes sociales, donde también ha revelado que la noticia la tomó completamente por sorpresa.

Efectividad del preservativo

“Este embarazo no fue planeado”, confesó sin rodeos. “De hecho, tomaba medidas para evitarlo. La efectividad del preservativo es del 98%”. Con estas palabras, Peleteiro dejó claro que, aunque no estaba en sus planes, la llegada de este nuevo bebé es bienvenida con amor y entusiasmo.

Sin embargo, la forma directa y sin filtros en la que explicó lo ocurrido no tardó en generar controversia. En respuesta a un comentario que insinuaba que su hijo, al ver el vídeo del anuncio en el futuro, podría sentirse no deseado, la atleta respondió con contundencia: “Que fuera un fallo del método no significa que no sea un niño deseado y amado”.

Su opinión sobre el aborto

Esa frase, aunque clara y empática, no fue lo que más revuelo causó. Lo verdaderamente polémico vino después, cuando Peleteiro abordó de forma abierta el tema del aborto. “Si así fuera, y gracias a que hemos avanzado como sociedad, habría abortado, ya que estaría en pleno derecho de hacerlo”. Esa afirmación, lanzada con franqueza, fue como encender una cerilla en un bidón de gasolina: las redes sociales se incendiaron.

En cuestión de horas, la sección de comentarios se llenó de respuestas enfrentadas. Por un lado, hubo quienes aplaudieron la valentía de la deportista por hablar abiertamente sobre derechos reproductivos, sin miedo al qué dirán. Muchos destacaron que hablar de aborto desde la libertad de elección no es incompatible con ser madre, ni con amar profundamente a los hijos.

Pero también llegaron las críticas más duras. Algunos usuarios expresaron su desacuerdo con frases tajantes: “¿Cómo puedes mencionar siquiera la posibilidad de abortar en una publicación donde hablas de un hijo que supuestamente es deseado?”, escribía un comentario con cientos de likes. Otro mensaje afirmaba: “¿De verdad crees que tienes derecho a acabar con la vida de un inocente?”.

Como suele ocurrir con estos temas, el debate dejó rápidamente de girar en torno a Peleteiro y su historia personal, para abrirse al eterno enfrentamiento sobre el derecho al aborto.

Peleteiro no es ajena a las polémicas. Su carácter directo, su firmeza en los valores que defiende y su manera de expresarse sin rodeos la han convertido en una figura que no deja indiferente. En otras ocasiones ha hablado sobre el racismo, el machismo o los desafíos de la conciliación entre maternidad y carrera deportiva, y siempre ha generado reacciones intensas.