Andy Ruiz, el campeón que encontró su oportunidad en las redes sociales

El aspecto físico de Andy Ruiz podría hacerle pasar por cualquier cosa menos por el nuevo campeón del mundo de los pesos pesados. En un mundo de boxeadores que perfilan sus cuerpos en los gimnasios para que puedan contarse todos los músculos, Andy Ruiz luce sin preocupación sus michelines. Llegó a pesar 170 kilos, pero ahora ha rebajado su peso en más de 50 y conserva la agilidad suficiente para cazar a Anthony Joshua como lo hizo en el séptimo asalto de la pelea que disputaron en la noche del sábado con el mundial de los pesados en juego. Ahora Ruiz es el campeón unificado de tres organismos, la IBF, la Asociación Mundial y el Consejo Mundial.

El físico de Ruiz esconde una pegada descomunal, algo que ya había demostrado en una pequeña exhibición en la que los dos boxeadores se retaron con una máquina de "punching ball". Ruiz derrotó ampliamente en la puntuación a Joshua, pero nadie esperaba un resultado así en el combate. Ruiz no estaba entre los boxeadores mejor clasificados en el ránking mundial y fueron una serie de casualidades encadenadas las que le dieron la oportunidad.

El aspirante oficial era Jarrell Miller, pero un positivo por dopaje le impidió pelear contra Joshua. El cubano Luis Ortiz, apodado "King Kong" había rechazado ya la posibilidad de pelear con Joshua, pendiente como estaba de firmar el combate de revancha -ya confirmado- con Deontay Wilder, el único hombre que ha manchado con una derrota su hasta entonces impoluto récord. El promotor, Eddy Hearn, buscaba un retador y Ruiz se ofreció a través de las redes sociales. Así le llegó la posibilidad de pelear por el Mundial. Y así llegó a emular la hazaña de James Buster Douglas, aquel otro desconocido con michelines que tumbó a Mike Tyson.

Andy Ruiz nació en California, pero se siente mexicano. "Hecho en México", dice uno de los muchos tatuajes que recorren su cuerpo. Es el primer mexicano campeón de los pesados en la historia. El boxeo mexicano ha sido siempre muy poderoso en categorías más ligeras, pero Ruiz le ha llevado a triunfar en la máxima categoría en un momento de mucha competencia.

El nuevo campeón no lo ha tenido fácil hasta llegar ahí. Sufrió acoso escolar por su sobrepeso, pero encontró refugio en el cuadrilátero. "Siempre fui un niño grande. En mi primera pelea, tenía siete años y no había niños en mi peso, así que luché contra hombres mayores. Me costó un poco acostumbrarme y a veces me deprimía", confesaba antes del combate. "El boxeo me salvó la vida", concluía. Aunque haya tenido que pasar por un dietista para perder esos 50 kilos que le sobraban y concentrar toda su pegada en los 120 que pesa ahora.