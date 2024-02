Del anillo vibrador al robo de 20.000 dólares: un nuevo escándalo sacude al poker

Días después de que el mundo del ajedrez se viera sacudido por las acusaciones de la mayor trampa en años con inteligencia artificial y “bolas chinas anales” como sorprendentes protagonistas, las sospechas se trasladaron al póker casi con idéntico método. El controvertido evento World Poker Tour en el que el experimentado jugador Garrett ‘Gman’ Adelstein, de 36 años, acusó a su oponente Robbi Jade Lew, de 35, de hacer trampa después de que ella ganara el bote completo de 269.000 dólares usando supuestamente un " dispositivo oculto que simplemente vibra para indicar que tienes la mejor mano”, conmocionó el juego de apuestas más seguido del mundo.

El incidente alcanzó tales dimensiones que el Casino Hustler abrió una exhaustiva investigación y su protagonista llegó a someterse al detector de mentiras. Ahora, un nuevo escándalo ha vuelto a poner en tela de juicio la limpieza de este juego que fue reconocido oficialmente como deporte por la International Mind Sport Association (IMSA) en 2022. Los aficionados al poker están impactados ante las acusaciones que en las últimas horas cayeron sobre la estrella Anthony Zinno durante la disputa de una jornada del World Poker Tour (WPT) en Las Vegas. Fue acusado por un contrincante tras haber "robado"su bolso, que contenía unos 20 mil dólares.

La información, que adelantó el diario alemán Bild, coloca en el centro de la diana al jugador de Nevada. Durante el Wynn Las Vegas Flag of Estados Unidos, Corel Theuma guardó unos 20 mil dólares en fichas y luego olvidó la bolsa en su asiento. El citado medio asegura que, al día siguiente, aparecieron sus pertenencias en la oficina de objetos perdidos “pero sin mucho dinero: sólo quedaban mil”.

"Quería devolverla"

El sitio especializado PokerNews tuvo acceso al informe policial que realizó el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD): “Las imágenes de vigilancia indican que Anthony Zinno recogió una bolsa que, según otro jugador de póquer, contenía 20.000 dólares en efectivo en su interior”. Si bien la información estalló en las últimas horas, el hecho ocurrió durante diciembre del año pasado y hasta aseguran que Zinno fue citado por “hurto menor” por la Policía, que luego lo dejó inmediatamente en libertad el martes 19 de diciembre del 2023 sin acusarlo de ningún delito, aunque todavía “no se ha determinado si se presentarán cargos”.

En su declaración inicial, Theuma detalló los incidentes que supuestamente ocurrieron durante el reciente World Poker Tour (WPT) Championship en el Wynn Las Vegas Flag of Estados Unidos.

Zinno eligió X (Twitter) como plataforma para hacer su primera declaración oficial. En un extenso texto, el ganador de cuatro brazaletes de la WSOP «negó absolutamente» todas las acusaciones en su contra y proporcionó su versión de los hechos. Zinno explicó que, al finalizar el día, encontró una mochila perdida y su instinto fue asumir la responsabilidad de devolverla al propietario.

«Mi objetivo era encontrar una identificación o verificar la propiedad por algún medio, intentar contactar al propietario o a amigos en común y tal vez encontrarnos en algún lugar del Strip (o al reiniciar). Sin éxito, llevé la bolsa a Encore (objetos perdidos), dormí y luego jugué el segundo día. Niego rotundamente lo que se alega.», escribió Zinno.

El jugador también anunció que proporcionará todos los detalles una vez que se complete el proceso legal y bloqueó las respuestas a su publicación.

Sin embargo, eso no ha evitado que se abra un agrio debate en redes y se disparen las especualaciones mientras el mundo del póker se mantiene a la espera del proceso legal y la posible resolución de este polémico episodio.

Theuma presentó una denuncia a la policía y durante la investigación, las autoridades locales detuvieron a Anthony Zinno. Según Theuma, Zinno había sido captado por las cámaras mientras se llevaba la mochila y se iba al baño con ella, razón por la cual le prohibieron la entrada al Wynn. Anthony Zinno ha gtanados más de 11 millones de euros en torneos en vivo y tiene cuatro brazaletes de la WSOP.

Theuma realizó una serie de tuits en los que dio su versión de lo sucedido, una historia que fue corroborada por varias personas.

«Fui a recuperar la bolsa y lo denuncié a la policía. Esa noche, la alta seguridad local me llamó y me dijo que la policía quería hablar conmigo porque tenían al sospechoso bajo custodia. Una vez que llegué, encontré a Anthony Zinno arrestado e interrogado por agentes. No he revisado las imágenes –sólo puedo basarme en lo que los oficiales me dijeron esa noche– y la razón por la que se le prohibió entrar al Wynn, que fue que Zinno tomó la mochila y fue al baño con ella», contó Theuma.