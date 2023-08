El aplaudido mensaje de Isco Alarcón sobre la salud mental: "He contado con ayuda psicológica"

Isco Alarcón está siendo un referente para todo el beticismo. El atacante volvió a los terrenos de juego ratificando que estaba en plena forma física después de superar sus problemas en el Sevilla. Aquel capítulo con Monchi -donde el malagueño afirmó que el director deportivo le agarró del cuello- parece estar olvidado y ya todo apunta a su talento futbolístico. El ex jugador del Real Madrid analizó en DAZN la situación que atravesó."Necesitaba reciclarme un poco mentalmente. He contado con ayuda familiar, psicológica. La salud mental es importantísima, tenemos que darle más conocimiento a eso. Ahora muy contento, con ganas de seguir, de demostrar. Mi pasión es el fútbol y contento de seguir disfrutando de mi profesión", desveló.

"Había pasado momentos complicados, con todo lo que me ha pasado. Luego pasó lo de mi fichaje que se frustró en Alemania, eran muchas cosas malas. Tenía bastantes ofertas, pero sentía que no estaba preparado. Me he reciclado, he trabajado física y mentalmente. Ahora estoy preparado y con ganas de jugar al fútbol, que es lo que importante", insiste Isco.

"La verdad que estoy muy contento de llegar a un club como el Real Betis. La acogida de la afición, de los compañeros, del entrenador está siendo muy buena. Me siento muy feliz, con ganas de demostrar, de ayudar a mi equipo. Estamos empezando y ojalá vaya todo de maravilla. Estoy mejor de lo que esperaba. Al final es mucho tiempo sin competir, pero me estoy sintiendo bien. Todavía yo creo que me quedaban más fuerzas, me quedaban piernas, pero el míster me está cuidando", dijo el malagueño.

Hasta hace unos días nadie -salvó el propio jugador- confirmó que Monchi agarrase del cuello a Isco, pero la versión de Pepe Castro da mucha más credibilidad al testimonio de Isco. "Despiden a Julen, viene Sampaoli y bien también. Pero cuando se va Lopetegui y se acerca la ventana del mercado de invierno yo veo muchas cosas raras dentro del club. Para empezar, llamaron a mi representante para buscarme una salida, sin hablar nada previamente conmigo, así que, en cuanto me enteré fui a hablar directamente con Monchi. Le dije: "Oye, me ha llegado esto, no sé qué pasa, no sé si me queréis, si no me queréis... Sé sincero conmigo y lo arreglamos sin problemas. Estoy a vuestra disposición. No sé qué crisis económica podía tener el Sevilla, pero tras esa conversación se tuerce todo. Yo solo quería saber los pensamientos del club y me dijo que si encontraba algo que me fuera. Tras esa conversación, Monchi fue diciendo que yo me quería ir, algo que no era cierto, y comenzó a llamarme cada día tanto a mí como a mi abogado atosigándonos para firmar la rescisión. Entonces fui a hablar con él de nuevo y le dije: "Mira Monchi, tú no estás siendo sincero ni conmigo, ni con la gente a la que le cuentas las cosas. Yo me quiero quedar y tú vas diciendo que yo me quiero ir". Y ahí entonces hubo un poco de conflicto...", relató Isco a Marca.