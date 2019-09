Así disfrutó y sufrió Tiger Woods con el triunfo de Nadal ante Cilic

En las gradas de la pista Arthur Ashe, repleta, había un aficionado muy especial para Rafa Nadal. Tiger Woods gozó y sufrió con el partido de octavos de final del español ante Cilic. Si el manacorense mandaba un revés fuera, se lamentaba. Y con sus puntazos, se levantaba de la silla, como puede verse en los vídeos que acompañan a esta información. "Significa mucho para mí que me apoye. Es una inspiración", aseguró el tenista zurdo. "Siempre he dicho que no tengo grandes ídolos, pero uno de ellos es Tiger", insistió Rafa, que deseó en un futuro poder jugar "al golf y al tenis con él". Se vieron en el vestuario y se hicieron una fotografía. Ahora, Nadal jugará los cuartos contra el argentino Schwartzman.