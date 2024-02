Así funciona el anillo fitness de Ilia Topuria y este es su precio

Ilia Topuria es el hombre de momento. El hispanogeorgiano Ilia Topuria se proclamó campeón mundial de UFC en la categoría de peso pluma tras arrebatar el título al australiano Alexander Volkanovski gracias a un KO en el segundo asalto. En el combate celebrado en el pabellón Honda Center de la ciudad de Anaheim (California, EE.UU.), el español se mantuvo estratégico y ordenado en el primer 'round' pero aprovechó un descuido de 'The Great' en el segundo para llevarlo contra las rejas y contactar varios directos que lo dejaron noqueado. Topuria se convertía así en el primer representante español en alzarse con un cinturón de la que es considerada la franquicia más importante de las artes marciales mixtas (MMA, en inglés) a nivel mundial. Desde entonces, la locura desatada entorno a su figura es descomunal. No hay día en el que no se hable de su entrenamiento, su vida personal o sus secretos.

Si antes de la gran pelea confeso que su truco antes de los pesajes era beber vino ahora ha revelado otra de sus armas para mantenerse en un nivel optimo de forma. El nuevo campeón del peso pluma relató a Pablo Motos cómo fue la noche antes de la pelea: "Dormí súper bien. De todo el campamento, fue el día que mejor dormí según registró mi anillo inteligente". Y es que el hispanogeorgiano ha confesado que este anillo fitness es clave en su día a día. Y no es de extrañar puesto que ha conquistado a deportistas como Cristiano Ronaldo, Shaquille O'Neal, Chris Paul o a celebridades como Will Smith o el príncipe Harry.

Mucho mejor que el reloj

Pero ¿En que consiste este anillo? Este anillo -que no se distingue de uno normal- permite hacer un seguimiento de aspectos como el sueño, la actividad física, la frecuencia cardíaca o el nivel de oxígeno en sangre para ayudarte a mejorar la salud día tras día. Realiza un seguimiento de la calidad y las fases del sueño con sensores de gran calidad y una precisión - según describen en su web- comparable a la de las pruebas de laboratorio de sueño estándar.

Asimismo, realiza un seguimiento de tu frecuencia cardíaca, niveles de actividad y frecuencia de entrenamiento, para saber si estás alcanzando tus objetivos y asegurarte de que estás dando a tu cuerpo el tiempo de recuperación que necesita. Desde el ciclismo hasta el baloncesto o las tareas domésticas, Oura puede detectar automáticamente más de 30 actividades y tiene en cuenta todos tus movimientos. Además ofrece información detallada sobre el progreso y el rendimiento.

Otras de su innovaciones es que pertime controlar las situaciones de estrés. Oura hace un seguimiento en tiempo real del estrés y la recuperación utilizando la frecuencia cardíaca, la VFC y la temperatura corporal.

Pero incluso va más mucho más allá de la simple faceta fitness, ya que un anillo inteligente puede ser útil para pagar mediante NFC sin sacar el smartphone del bolsillo, abrir el coche sin llaves (en el caso de los Teslas), encender las luces de casa —con un toque en la parte superior del anillo— o guardar la cartera digital para acceder a tu concierto favorito o el abono del metro.

La marca de referencia es Oura y sus anillos cuestan entre 315 y 500 euros teniendo en cuenta los diferentes diseños y colores (Plata, negro, oro..), aunque también dispone de un modelo con diamantes que ronda los 1.000 euros. Sin mebrago también es porsible encontrar este tipo de anillos inteligentes en amazon con precios que van de los 50 eurosa los 100 euros.