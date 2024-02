¿Cuánto tardaría Ilia Topuria en matar a tres hombres con sus manos? la confesión que impacta en redes

"El matador" cumplió su promesa de alzarse con el cinturón de la MMA bajo bandera española y se ha convertido en un fenómeno mediático mundial. El hispanogeorgiano Ilia Topuria se ha proclamado campeón mundial de UFC en la categoría de peso pluma tras arrebatar el título al australiano Alexander Volkanovski gracias a un KO en el segundo asalto. En el combate celebrado en el pabellón Honda Center de la ciudad de Anaheim (California, EE.UU.), el español se mantuvo estratégico y ordenado en el primer 'round' pero aprovechó un descuido de 'The Great' en el segundo para llevarlo contra las rejas y contactar varios directos que lo dejaron noqueado. Topuria se convierte así en el primer representante español en alzarse con un cinturón de la que es considerada la franquicia más importante de las artes marciales mixtas (MMA, en inglés) a nivel mundial.

A partir de ese momento, cada frase y cada gesto del peleador se vuelve viral al instante. Prueba de ello es el vídeo en el que Ilia se come a besos las banderas españolas tras abandonar el octágono como campeón, la frase viral a su hijo o las preguntas cortas en Nude Project han desatado una auténtica locura.

"El Matador" da a España el pasado domingo una gesta histórica pero no lo hizo solo solo. Lo arropaban muchos españoles con sus banderas. Algo, que sin duda, dio fuerzas a un luchador que siempre ha hecho gala de sus amor a España.Por eso quiso agradecerlo coméndose a besos las banderas de los aficionados. Un vídeo que ha provocado una auténtica revolución en "X".

Mirad rojos de mierda, como os jode el momento en que después de proclamarse Campeón, besa la bandera de España.

Ya tenéis alguien más a quien odiar.

Pero si hay algo que ha impactado son sus respuestas al podcast Nude Project. Tras conquistar el cinturón del peso pluma Ilia Topuria se sometió a unas preguntas cortas. En el vídeo que arrasa en TikTok, es preguntado por el tiempo que tardaría en matar a tres personas con sus propias manos. "A puerta cerrada, ¿no podéis correr?", les pregunta antes de decir "en 2 minutos os podría dejar sin vida".

Topuria también asegura que no es violento, que si fuera un animal sería un osito y que el único miedo que tiene es "a no intentarlo". Asimismo, se mostró así de contundente al ser preguntado por el luchador al que cree que no podría derrotar: "A los de una categoría por encima. Excepto a esos, les gano a todos".