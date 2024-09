El Atlético: de las "justificaciones" de Simeone y Koke, a la celebración del empate con los ultras del Frente

El Atlético de Madrid celebró un empate en los minutos finales tras toda la polémica del parón. Además, la plantilla colchonera fue a festejar con los hinchas del Frente el punto. Un hecho que contrasta por completo con lo sucedido solamente unos minutos antes. El árbitro del encuentro suspende el encuentro ante la lluvia de objetivos que caen al césped desde la grada, más concretamente hacia la portería defendida por Courtois.

En esos momentos de tensión, Simeone, Koke y Giménez fueron a intentar dialogar con los radicales para impedir que esto fuese a más. Esa imagen generó críticas. "Están intentando algo tan absurdo como hablar con unos energúmenos que van al fútbol para generar escándalo". "Tiene que estar prohibido que los profesionales estén en contacto con esa gente...". "No entiendo que nadie saque fuera a Simeone, a Koke y a Giménez... ya está bien", aseguraron varios hinchas mediante las redes sociales.

Simeone explicó en rueda de prensa la conversación exacta de los hechos con los miembros del Frente. "Ellos decían que lo había provocado el arquero rival. No justifica esa acción lo que hicieron, pero también se puede sancionar a los que provocan", dijo el técnico argentino. "Que la gente que ha cometido esos incidentes el club tomará una decisión. No necesitamos esa gente en la tribuna, pero eso no justifica las acciones. Los protagonistas tienen que actuar, pero también igual hay que sancionar a los que incitan. No justifica pero cuidado con lo que generamos, yo me incluyo. Para mí, sanción al que provoca. Como no te sancionan, te permite hacer cualquier cosa", dijo el técnico argentino.

Koke, capitán de la entidad, también dio la cara explicando lo ocurrido. "Son partidos muy intensos que vamos a 200 por hora. Nosotros como profesionales tenemos que ser inteligentes dentro de un terreno de juego y cuanto más provocamos la gente se calienta, pero no justifica lo que ha pasado y mancha la imagen del club. Los que lo han hecho, que sean sancionados por el club. Nosotros como profesionales tenemos que ser inteligentes y luego hay un árbitro para castigarlo", aseguró.

Sin embargo, estas palabras reivindicando por completo que aquellos miembros del Frente se equivocaron contrastan con la celebración de la plantilla con los mismos aficionados. Los jugadores fueron al sector del Frente para aplaudirles y darles las gracias por el apoyo recibido durante el partido. Otro hecho más que volvió a generar críticas hacia la entidad colchonera en una noche plagada de polémica y malestar general en el mundo del fútbol.