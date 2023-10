El Atlético sigue en la lucha

Fue un partido el del Atlético de Madrid ante el Cádiz dadas las circunstancias. Entraron bien los del Cholo Simeone, con dos ocasiones claras en las que no acertó Griezmann, pero en una recuperación sospechosa del Cádiz y un error defensivo clamoroso, se encontraron con un 0-2 que remontar y con media plantilla en la enfermería. El equipo rojiblanco supo controlar los nervios y no caer en la autodestrucción que le caracteriza con frecuencia. Se puso el mono de trabajo para conseguir hacer tres goles y seguir enganchado a la cabeza de la tabla. La mejor noticia en el Metropolitano fue que se logró culminar una remontada sin sufrir, se terminó el partido en el campo contrario, se dominó la pelota y se estuvo más cerca de meter el cuarto que de encajar el empate.

Y todo esto en una semana protagonizada por las quejas arbitrales. Parece que si el Atlético se queja de los árbitros debe estar ofendiendo a alguien. Las cuatro frases anuales de Miguel Ángel Gil sientan tan mal en la acera de enfrente que el equipo blanco pone rápidamente la maquinaria mediática a trabajar. El poder del Real Madrid consigue convertir un partido normal en un atraco a mano armada. Nada sorprendente puesto que ya hay antecedentes, precisamente en la ultima Liga que ganaron los del Cholo durante la pandemia. La «central lechera» centró la consecución del título rojiblanco en un robo al Madrid por una jugada bien pitada, aquella famosa mano de Militao ante el Sevilla. Es tronchante si no fuera tan grave, pero sólo hay una conclusión posible y es que cuando estás tan acostumbrado a que te piten a favor es lógico poner el grito en el cielo cuando un arbitraje no te beneficia. Es algo tan poco habitual que te termina llamando la atención para incredulidad del resto de equipos, que no tienen el altavoz necesario para ocupar portadas de periódicos, ni capacidad de llenar de minutos los informativos. Ahora es Correa por haber estado sólo un partido lesionado después de la entrada de Bellingham. Nada cambiará, eso lo tenemos claro, pero hay que seguir denunciándolo.