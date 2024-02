El viral aviso de la Policía a Topuria sobre el DNI que le prometió Pedro Sánchez

Ilia Topuria, campeón del peso pluma de la UFC, ha sido noticia recientemente por su encuentro con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en relación con la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI) español. Topuria, de origen hispano-georgiano, ha vivido en España desde su adolescencia, específicamente desde que llegó al país a los 15 años. A pesar de haber residido en España durante 14 años, Topuria no había obtenido la nacionalidad española hasta ahora, lo que ha generado un notable interés público y mediático

La promesa de Pedro Sánchez de otorgarle el DNI español a Topuria se produjo después de que el luchador expresara su deseo de obtener la nacionalidad española en varias ocasiones, incluida una aparición en el programa de televisión "El Hormiguero", donde agradeció a España por acoger a su familia y apoyar su carrera deportiva. Topuria mencionó que pediría personalmente el DNI a Sánchez, destacando que sería un sueño hecho realidad para él

El encuentro entre Pedro Sánchez e Ilia Topuria tuvo lugar en La Moncloa, donde el presidente del Gobierno reconoció el "esfuerzo, dedicación y perseverancia" de Topuria, prometiéndole que su "amor por España se reflejará en tu DNI español". Esta promesa se alinea con el reconocimiento de los logros de Topuria y su contribución al deporte en España, así como con su integración y vínculo emocional con el país.

La situación de Topuria destaca la complejidad de obtener la nacionalidad española para personas que, como él, han vivido en el país durante muchos años pero enfrentan obstáculos legales, como la necesidad de renunciar a su nacionalidad original debido a la falta de un acuerdo de doble nacionalidad entre España y Georgia.

Es un asunto que se ha convertido en actualidad y hasta la Policía Nacional ha intervenido con un mensaje en las redes.

"Ya sabes @Topuriailia cuando llegue el día de obtener tu #DNI no olvides consultar los requisitos. Te ayudaremos a cumplir tu otro sueño", escribe la Policía al campeón georgian. Lla promesa de Pedro Sánchez de otorgar el DNI español a Ilia Topuria no solo reconoce los logros deportivos del luchador y su contribución a España, sino que también subraya la importancia de la integración y el reconocimiento de aquellos que, habiendo llegado como extranjeros, se consideran parte de la sociedad española y da a entender que para conseguir papeles más vale que hagas halgo de mérito, que ser persona, sin más, no computa.