El sacrificio que Ilia Topuria está dispuesto a hacer por España

"El matador" cumplió su promesa de alzarse con el cinturón de la MMA con la bandera española al cuello y no tardaría en convertirse en un fenómeno mediático mundial. El hispanogeorgiano Ilia Topuria se proclamaba campeón mundial de UFC en la categoría de peso pluma tras arrebatar el título al australiano Alexander Volkanovski gracias a un KO en el segundo asalto. A partir de ese momento, cada frase y cada gesto del peleador se vuelve viral al instante. Pero si hay algo de lo que no ha parado de hablarse es de su patriotismo y amor a España.

Prueba de ello es la locura que se desató en redes con el el vídeo en el que Ilia se come a besos las banderas españolas tras abandonar el octágono como campeón.

Mirad rojos de mierda, como os jode el momento en que después de proclamarse Campeón, besa la bandera de España.

Ya tenéis alguien más a quien odiar.

"El Matador" daba a España una gesta histórica pero no lo ha hizo solo. Lo arropaban muchos españoles con sus banderas. Algo, que sin duda, dio fuerzas a un luchador que siempre ha hecho gala de sus amor a España.. Por eso quiso agradecerlo coméndose a besos las banderas de los aficionados. Un vídeo que ha provocado una auténtica revolución en "X".

Sus declaraciones sobre como defendería a España si hubiese una revolución mundial, definiendo a nuestro país como un regalo de Dios o avisando a los que osen ofender a la bandera española de que pagarán por sus palabras o sus actos han calado hondo en los aficionados.

Pero Topuria aún quería más para reforzar su patriotismo y por eso confesó que su sueño era tener el DNI español y que así se lo trasladaría a Pedro Sánchez. Y es que El Matador, pese a pregonar a los cuatro vientos su amor por España y su sentimiento de pertenencia con nuestro país, no tiene la nacionalidad española.

Y dicho y hecho. El presidente del Gobierno no tardó en recoger el guante. "Tu esfuerzo, dedicación y perseverancia te han llevado a cumplir uno de tus sueños. El segundo también se hará muy pronto realidad. Tu amor por España se reflejará en tu DNI español", afirmó Sánchez durante su encuentro con el luchador en Moncloa.

Un sueño y una renuncia

Sin embargo, para obtenerlo, Topuria deberé hacer una importante renuncia.

¿Porqué no tiene Topuria DNI español con más de 12 años viviendo en nuestro país si la ley exige 10? Una persona puede obtener la nacionalidad española de varias formas: habiendo residido en España durante 10 años de manera continuada, por Carta de Naturaleza —otorgada por el Gobierno mediante un Real Decreto—, por posesión de Estado —quien haya poseído y utilizado la nacionalidad española durante 10 años y haya tenido un Título legal inscrito en el Registro Civil—, o por opción (quienes estén o hayan estado sujetos a la Patria Potestad de un español, o personas de padre o madre español nacido en España).

Pero en el caso de Topuria la clave es otra. España no tiene acuerdo de doble nacionalidad con Georgia. Recibirá automáticamente la nacionalidad por Carta de Naturaleza. Según reza el documento del Ministerio de Justicia "esta forma de Adquisición de la Nacionalidad, tiene carácter graciable y no se sujeta a las Normas Generales de Procedimiento Administrativo. Será otorgada o no discrecionalmente por el Gobierno mediante Real Decreto, tras valorar la concurrencia de circunstancias excepcionales".

Al recibir la nacionalidad de nuestro país, Topuria tendría que renunciar a la georgiana, debido a que España no tiene convenio de doble nacionalidad con dicha nación. Además, Georgia no permite a sus ciudadanos obtener la doble nacionalidad con otro país.

Pero el peleador que ha llevado a España a la cima de la UFC está dispuesto a ello.