Ayuso responde a las críticas por su opinión sobre la boxeadora de los Juegos con este mensaje de Paloma del Rio tan comentado

El caso de la boxeadora argelina Imane Khelif se ha convertido en la polémica más comentada de los Juegos Olímpicos, con repercusión en París, en Italia, pues su contrincante era italiana, pero también en todo el mundo. Por supuesto, en España, donde todo el mundo está comentando lo sucedido.

La italiana Ángela Carini se retiró de los octavos de final de los Juegos Olímpicos a los 46 segundos, tras recibir dos fuertes golpes de la argelina Imane Khelif, quien fue descalificada de los Mundiales de Boxeo en 2023 tras no superar un test de género.

La argenlina Khelif había sido descalificada de los Mundiales de Boxeo de 2023 por no haber superado un test de género, que determinó que tenía "ventajas competitivas sobre otras competidores femeninas".

El test fue realizado por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), que no organiza la competición de boxeo en la cita olímpica de París al ser suspendida previamente por el Comité Olímpico Internacional (COI) por irregularidades financieras y en el arbitraje de las peleas.

La entidad reguladora del boxeo en los Juegos Olímpicos fue Boxing Task Force (BTF), creada por el COI, que sí permitió competir en París 2024 tanto a Imane Khelif como a la taiwanesa Lin Yu-ting.

En los combates de octavos de este jueves en los Juegos en la categoría de 66 kilogramos, este duró solo 46 segundos, el tiempo que aguantó la boxeadora italiana Ángela Carin antes de retirarse con claros síntomas de dolor tras recibir dos golpes de Khelif.

"Llevo años intentando explicar que algunas tesis llevadas al extremo corren el riesgo de impactar especialmente en los derechos de las mujeres", aseguró Meloni, la primera ministra italiana.

El Gobierno italiano ahondó n sus críticas tras lo acontecido en el combate, tras mostrar este miércoles su "gran preocupación" por la admisión en competición olímpica de boxeo femenino de "dos transexuales, hombres que se identifican como mujeres y que, en cambio, en las últimas competiciones habían sido excluidos".

En España han sido muchas las opiniones sobre este caso, principalmente porque la presencia de mujeres trans en el deporte siempre ha sido polémico. Aunque en este caso, Khelif no es una mujer trans.

Una de las que ha hablado más claro ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "La abolición de la mujer es injusta y perversa.

The abolition of women is unfair and evil", ha escrito comentando un mensaje de Martina Navratilova: "Deplorable. Esto no terminará bien para las personas en el poder que permitieron que esto sucediera".

Ayuso ha recibido muchas críticas por este tuit, así que poco después ha retuiteado otro de Paloma del Río, la famosa ex comentarista de los Juegos de Televisión española.

"Si tus cromosomas son XX, eres mujer

Si tus cromosomas son XY, eres hombre

El deporte, para ser justo, históricamente segrega por peso y por sexo.

Si tus cromosomas son XY no debes/puedes competir con personas de cromosomas XX", ha escrito.