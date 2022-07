Pablo Laso: “El Real Madrid es mi vida y mi casa, eso no va a cambiar”

Después de su salida del Real Madrid había mucha expectación por escuchar a Pablo Laso, que aprovechó la presentación de su campus de verano para tomar la palabra. Lo primero que reconoció el técnico es que está perfectamente gracias a la rápida reacción del médico del club, quiso dar las gracias al Madrid por los once años juntos y se mostró dispuesto a entrenar cuando aparezca un proyecto que le ilusione, ya “sea en la Euroliga, la liga provincial o la NBA”. No quiso profundizar mucho en sus últimos días al frente del equipo, aunque sí reconoció que le hubiera gustado que su familia no se enterara por la prensa de lo que le sucedía médicamente. Admite que los informes que maneja el Madrid sobre su estado de salud él no los tiene y que le gustaría tenerlos, pero que sus médicos le aseguran que está bien. Ha tenido contacto telefónico con Florentino Pérez, pero no se han visto personalmente.

Sobre su estado actual de salud dice: “No sé cómo me veis, yo estoy bastante bien. Sufrí un infarto justo después del segundo partido del playoff de semifinales. Y gracias a la rapidez del médico del club, que me dijo que fuera al hospital a hacerme pruebas, pues ese infartito, como dice algún médico, se solucionó. Ingresé, me hicieron un cateterismo y me dieron de alta al día siguiente. Tengo función normal en el corazón, sin cicatriz ni ninguna secuela. Yo he tenido la suerte, de que al séptimo día estaba ya entrenando. Dar las gracias a Miguel como médico del equipo, que me trató desde el principio y a todo el equipo de Sanitas. No tiene mayor historia esto que estoy explicando. Es para deciros que me noto bastante bien.

Agradecido al club

“A partir de aquí, no soy ya el entrenador del Real Madrid. Creo que después de once años en el club sólo puedo estar agradecido al presidente, a la junta directiva y a la afición, con la que a veces nos quedamos cortos. A la afición del Madrid y a otras, que van a vernos y dicen que admiran al Real Madrid. Y a la gente que ha trabajado conmigo en estos once años”. Quiero acordarme de ayudantes, jugadores, la gente que está día a día conmigo, que además de trabajadores son amigos. Y tener la suerte de trabajar con amigos no está al alcance de todo el mundo. Ha sido un privilegio poder estar en este club. Y doy las gracias por haberme permitido durante once años hacer lo que más me gusta en un sitio del nivel del Madrid”.

¿La decisión del Madrid es sólo médica?

“Me veo bien. A nadie le gustaría que de sus datos médicos se entere su familia a través de cualquier otro medio. Nos gustaría que nos llamaran y nos lo dijeran. Esa pregunta es para el Madrid. Si estaban tan preocupados por mí, agradecería que me dieran todos los informes posibles. Que el Madrid decida prescindir de mí, ahí no entro. Pero yo estoy tranquilo porque los que me han tratado me han transmitido la certeza de que estoy bien”, decía Laso.

Triste por no ser más el entrenador del Madrid

“Yo soy entrenador de baloncesto. Yo estaba ilusionado en tener un gran equipo y hacer una gran temporada el año que viene. A partir de ahí, el Madrid decide prescindir de mí, lo entiendo. ¿Cuánto es un ciclo? Lo que me entristece es que desgraciadamente no voy a entrenar al Madrid la temporada que viene. Hemos rescindido de mutuo acuerdo el año de contrato que me quedaba. Si no iba a ser entrenador del primer equipo yo no pintaba nada aquí. Los informes del Madrid yo no los tengo, yo tengo los míos. Si el Madrid se basa en esos informes no sé si es traición, pero me gustaría que me los pasara para verlos. Yo me fío de los informes personales míos”.

“No tengo la sensación de que se dudara de mí”

“Hay trabajos más duros e importantes que el mío. Ser piloto de avión, es más importante que un entrenador de baloncesto en estos casos. A mí el Madrid me dijo que no podía entrenar al equipo, que tenía mucho riesgo y que ya iríamos viendo, pero no tuve ninguna oferta formal ni yo ni mi agencia en ese sentido. Hablar de conjeturas no es adecuado. Yo puedo tener mi opinión, ver cómo actúa cada uno y estaba dispuesto a dar todo por el equipo cada día. No tengo la sensación de que se dudara de mí. Me tengo que fiar de que la decisión es médica única y exclusivamente.

Orgulloso de los jugadores y suerte para Chus Mateo

Laso se mostró feliz porque sus ex jugadores se hayan acordado de él y le hayan defendido en estos momentos. “Estoy orgulloso de la reacción de los jugadores, me valoran como entrenador y como persona y para mí eso es un orgullo. La gente que me para en la calle y me transmite eso me vale igual que si lo hacen Doncic o Tavares. Me emociona”. En cuanto a su sustituto, que era uno de sus ayudantes, no fue demasiado explícito: “Si yo no entreno al Madrid, cómo me voy a preocupar de quién lo entrena. Respeto y cariño por Chus y le deseo la mejor de las suertes como persona, faltaría más.

¿Cómo no vas a volver a la que consideras tu casa?

“Cuando el Madrid lo consideras tu casa, cómo no vas a volver. Pero, si no se vuelve a casa por Navidad tampoco pasa nada. Para mí el Madrid es mi casa, mi vida mi club, y eso no va a cambiar. ¿Volver? yo que sé.

“Lo único que me molesta es que si me pasa algo te enteres de cualquier manera. Y en algo personal y médico me podría molestar que no se enteren por mí. Lo normal cuando eres entrenador es que te acaben echando. Soy entrenador para lo bueno y lo malo. No hemos acabado mal. Hemos llegado a una rescisión de mutuo acuerdo. Dentro del Madrid tengo muchísimos amigos que mantengo y mantendré siempre”.

¿Un futuro en la selección española?

“La selección tiene un grandísimo entrenador y eso es lo más importante. Les deseo que sigan marcando época como llevan haciendo muchos años. Si me gustaría entrenarlos, es pregunta de barra de bar, ahora mismo la selección está más que bien cubierta con el gran entrenador que tienen”, decía Laso, que no tiene noticias del Estrella Roja, club que habló de él como posible entrenador: “No conozco al presidente, los respeto como club y me causó sorpresa que se hablara de mí, porque no había tenido ningún contacto con ellos. Cuando pregunté a mi agente me dijo que no sabía nada. Si sale mi nombre es porque habré hecho las cosas bien y les gusta”.

Juan Carlos Sánchez y Laso

“¿La relación con el que era mi jefe? Nadie se lleva cien por cien bien con su jefe. Dentro de un equipo de baloncesto, te guste o no, tienes que mirar hacia adelante y la productividad del equipo ha sido muy buena con 22 títulos. Por mi manera de ser no tengo enemigos, no me gusta tenerlos. Tengo amigos y me siento orgulloso”, continuaba.

Admite Laso que no tiene un papel donde diga un médico que puede entrenar, pero como tampoco lo tiene un periodista de que puede ser periodista. Lo que no significa que se sienta bien y quiera seguir entrenando cuando algo le ilusione. “El gusanillo lo sigo teniendo, me veo hasta los partidos de la sub’17″.