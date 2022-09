Google también se rinde a España: el espectacular doodle por el triunfo en el Eurobasket

España hizo lo que parecía imposible. Llegaba al Eurobasket con la intención de pasar la primera fase y a ver, se le colocaba séptima en las apuestas... Pero ganó el oro, al derrotar a Francia en una final impresionante por 88-76. La FIBA se rindió diciendo: “El baloncesto es un deporte en el que diez hombres persiguen una bola durante 40 (45) minutos y, al final, España siempre gana”. Y hasta Google quiso homenajear a los campeones con un doodle espectacular. Justo después de terminar la final, si se ponía “Eurobasket” en Google salían cohetes que terminaban formando la bandera de España. Era interactivo y pulsando un botón se podían lanzar los cohetes que se quisieran.

Rudy Fernández resumió en los micrófonos de Tele5 lo que significaba este triunfo: “Si ya no tenía palabras en octavos, imagínate. Súper orgulloso de ellos. Es la más especial, es que se lo han currado muchísimo. Aparte, me falta mi gran pilar, que es mi padre. Nos ha echado una mano desde arriba... Ha sido increíble. Me voy a repetir, pero es que capitanear a este equipo ha sido un pedazo de orgullo. Han trabajado con humildad en todo momento y se lo merecen. A veces el baloncesto te recompensa. Por desgracia las lesiones están en el deporte, no ha podido venir, pero ha estado presente y parte de esta medalla también es suya”.

El capitán se convirtió, junto con Pau Gasol, en el jugador con más metales en la historia del baloncesto masculino español, con 11, seis de las cuales han sido en campeonatos de Europa. El jugador del Real Madrid ha sido el líder espiritual del equipo de Sergio Scariolo y a sus 37 años ha logrado una de las medallas más inesperadas en toda su carrera internacional, que comenzó allá por 2004. Desde entonces, Rudy Fernández ha ganado 11 medallas, las mismas que Pau Gasol, el techo en el baloncesto masculino, aunque todavía tendría por encima a Laia Palau, que se subió a un podio en campeonatos internacionales en 12 ocasiones.

Supera a Navarro

Se trata de la sexta medalla de Rudy Fernández en un Eurobasket. Al oro de hoy hay que sumar los títulos conseguidos Polonia 2009, Lituania 2011 y Francia 2015, la plata de España 2007 y el bronce de Eslovenia 2013. El mallorquín ha jugado siete veces un Europeo, ganando metal en todos salvo en el de 2005. Además, la final le ha servido a Rudy Fernández para convertirse en el jugador con más partidos en toda la historia de la selección española, con 232, superando los 231 que había defendido Juan Carlos Navarro la camiseta de la selección. Además, el jugador del Real Madrid es también quien más encuentros de Eurobasket ha disputado, 61, superando por el camino los 58 de Pau Gasol y los 59 de Epi.

En el resto de la plantilla, solo dos jugadores se habían colgado ya alguna medalla antes del oro conseguido en este Eurobasket, Willy y Juancho Hernangómez. El mayor de los hermanos, el pívot de los New Orleans Pelicans, ha sido el máximo anotador de España en este Eurobasket y ha conseguido su quinto metal con la selección nacional.

Es la tercera vez que Willy Hernangómez se sube al podio del Eurobasket, que ganó en el año 2015 y en el que logró el bronce 2017. Además, fue campeón del mundo en China 2019 y logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016. En el caso de su hermano Juancho, el botín del Europeo 2022 supone su tercer metal con España. El madrileño había estado presente en el tercer puesto del Eurobasket 2017 y en el Mundial del 2019.

La situación curiosa es que se trata de la primera medalla en la carrera de nueve de los jugadores del equipo de Sergio Scariolo. Lorenzo Brown, Alberto Díaz, Darío Brizuela, Jaime Fernández, Joel Parra, Xabi López-Arostegui, Sebas Saiz, Jaime Pradilla y Usman Garuba se han colgado por primera vez un metal en una gran competición continental en el que, para muchos, ha sido el día más importante de sus carreras.