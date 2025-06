La defensa del Madrid golpea primero en la final

La trigésima victoria seguida del Real Madrid como local llegó en el primer partido de la final ante el Valencia. La defensa del equipo de Chus Mateo, que concede 78 puntos por encuentro, dejó al mejor ataque de la Liga Endesa en 75 puntos. Y cuando mejor funcionó el equipo, en el comienzo del último cuarto, fue sin la presencia de Campazzo y Tavares. Malas noticias para el Valencia. La aportación del banquillo madridista fue determinante: sumó 50 de los 89 puntos totales.

La defensa del Madrid fue capaz de anestesiar al Valencia en el comienzo de la final. El equipo de los casi 97 puntos por partido, el primero que anota más de 500 triples en una temporada, el mejor ataque de la Liga Endesa cerró los dos primeros cuartos con 32 puntos. Pedro Martínez lanzó un aviso antes de empezar: "A lo mejor no es el mejor rival posible para jugar como lo hacemos, pero no vamos a cambiar. No podemos pegar bandazos ahora". No los hubo, pero tampoco plan B. El Valencia se estrelló contra la mejor defensa de la ACB porque se quedó en poco más del 30 por ciento en tiros de campo y no logró correr como le gusta. Jean Montero fue el mejor ejemplo de cómo el Madrid estorbó el habitual juego alegre taronja. Los exteriores del Madrid sí supieron adaptarse al partido. Lo endurecieron y no fueron presa de la ansiedad como el joven dominicano. Su compatriota Feliz lideró la producción del banquillo de Chus Mateo.

El Valencia trató de frenar el impacto de Tavares en el partido como base para poder desarrollar su juego. En menos de seis minutos, Pedro Martínez había lanzado a tres pívots para tratar de detener al caboverdiano. Lo hizo Reuvers, pero su desgaste fue tal que a los tres minutos se tuvo que ir al banquillo. Luego fue el turno de Costello y Soriano. Al descanso, Edy era el máximo anotador del Real Madrid. La velada estaba lejos de los fuegos artificiales de otros partidos. El 2/14 en triples del Madrid mediado el partido estaba adornado por tres intentos que ni siquiera tocaron el aro. Pero no eran los jugadores de Chus Mateo los que se encontraban más incómodos. La sensación es que el Madrid tenía el partido donde quería, pero el Valencia, muy lejos de su escenario ideal, estaba en pie mediado el partido.

El triple con el que Campazzo abrió el tercer periodo fue engañoso porque por primera vez el Valencia encontró una de esas rachas que le han hecho especialmente peligroso. No necesita mucho tiempo para protagonizar parciales concluyentes. De la mano de Badio llegó un parcial de 4-16 que puso por primera vez por delante en la final al equipo de Pedro Martínez. Antes del ecuador del tercer cuarto, el Valencia ya sumaba más puntos que en los dos anteriores. Badio siguió golpeando, pero el Madrid encontró una fórmula para contrarrestar la aportación del escolta. Con Campazzo y Feliz en pista el nivel de actividad en los dos lados de la cancha es frenético. Entre ambos se encargaron de compensar el acierto de Badio y dejar al Madrid por delante para el tramo final. La diferencia era mínima y el Valencia había cogido el color habitual con 28 puntos anotados.

Pero el Madrid fue capaz de leer mejor el partido. Aceleró y frenó el juego cuando debía y lo hizo sin necesidad de tener a sus dos referentes en pista. Porque el despegue llegó con Campazzo y Tavares sentados en el banquillo. Con un quinteto de "secundarios" (Feliz-Llull-Musa-Garuba-Fernando), la actividad atrás aumentó, Brancou Badio se quedó solo y todos los jugadores fueron capaces de amenazar y anotar en ataque. Así alcanzó el Madrid una máxima ventaja (76-62) que al Valencia del primer partido se le hizo inasumible. La defensa del Madrid dictó sentencia en el primer capítulo de la final.

89. Real Madrid (19+16+29+25): Campazzo (12), Abalde (6), Hezonja (7), Ndiaye (0) y Tavares (14) -quinteto titular- Feliz (18), Llull (11), Fernando (6), Musa (11), Garuba (4) y González (0).

75. Valencia Basket (15+17+28+15): Montero (3), Badio (20), Ojeleye (5), Pradilla (7) y Reuvers (5) -quinteto titular- Costello (8), Sestina (0), De Larrea (3), Puerto (3), Jones (10), Soriano (4) y López-Arostegui (7).

Árbitros: Conde, Cortés y Padrós. Sin eliminados.

Incidencias: 10.927 espectadores en el Movistar Arena. Primer partido correspondiente a la final de la Liga Endesa.

CALENDARIO "PLAYOFFS"

Cuartos de final

Real Madrid, 2 - BAXI Manresa, 0

Unicaja, 2 - Barcelona, 1

Valencia Basket, 2 - Dreamland Gran Canaria, 0

La Laguna Tenerife, 2 - Joventut, 0

Semifinales

Real Madrid, 3 - Unicaja, 1

Valencia Basket, 3 - La Laguna Tenerife, 0

Final

Real Madrid, 1 - Valencia Basket, 0

(89-75; 22, 18:30; 25, 21:15; 27, 21:15* y 30, 21:15*)

*Si fueran necesarios.

**Todos los partidos en Movistar +.