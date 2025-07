La última lista de Sergio Scariolo

Sergio Scariolo, que estaba renovado hasta los Juegos Olímpicos de 2028 como seleccionador, dejará la selección española después del Eurobasket que se disputará del 27 de agosto al 14 de septiembre. El adiós a la selección abre las puertas a su inminente llegada al Real Madrid. La lista para el Eurobasket la forman: Abalde, Aldama, Brizuela, Brown, Díaz, Juancho, Willy, De Larrea, López-Arostegui, Ndiaye, Parra, Pradilla, Puerto, Sima y Yusta. De esta lista, en la que destacan las ausencias de Abrines, Garuba e Izán Almansa, saldrán los doce definitivos para el Campeonato de Europa.

"No descarto volver", comentó el seleccionador que con 64 años dejará el banquillo de España. "Es una decisión de hace dos días", apuntó Scariolo sobre su renuncia al equipo nacional. Elisa Aguilar, la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, despidió así al técnico: "Han sido quince años de dedicación plena a la selección nacional. No es que haya sido el mejor seleccionador de nuestra historia, es que la implicación con la Federación ha sido diaria. Ha hecho progresar a los jugadores, ha tenido una visión integral y ha resultado un visionario. Quiero agradecer su compromiso, dedicación y trabajo incansable además de su personalidad competitiva".

"Cuando me traslada el momento de dejar de ser seleccionador absoluto no fue una buena noticia, pero entendí y entiendo perfectamente que con su hoja de servicios se ha ganado el momento de decidir cuándo quería dejar el banquillo de la selección nacional. Ahora llegará el momento de las especulaciones, pero no hay ninguna prisa. Es tiempo de análisis, de saber qué queremos y no tenemos ninguna urgencia", apuntó Aguilar.

La salida del banquillo de Sergio Scariolo abre el abanico de candidatos para dirigir la selección después del Eurobasket. ¿Candidatos? Pablo Laso, Ibon Navarro, Chus Mateo... un reto mayúsculo para suceder al seleccionador más laureado de la historia. Scariolo se despide de la selección con cinco oros (Mundial y cuatro Europeos), una plata y un bronce olímpicos y un bronce continental.

El torneo que se disputará del 27 de agosto al 14 de septiembre entre Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia tiene a España encuadrada en el Grupo C. La selección se medirá en primera ronda con Georgia, Bosnia Herzegovina, Chipre, Italia y Grecia. Las cuatro primeras selecciones de cada grupo se clasifican para octavos de final. España llegó como defensora del título después de proclamarse campeona en 2022. El oro continental más inesperado en la historia del baloncesto español llegó con Scariolo en el banquillo después de imponerse en la primera fase a . En los cruces, España superó a Lituania, Finlandia y Alemania. En la final, la selección se impuso a Francia (88-76) y Willy Hernangómez fue elegido MVP del torneo.