Baloncesto

El Barça buscará ante el Anadolu Efes su tercer título de la Euroliga. El equipo de Jasikevicius supo sufrir hasta la agonía ante el Armani Milán para deshacerse de un rival que le llevó al límite. Los azulgrana se sobrepusieron a un parcial de 16-29 en el tercer cuarto y a la lesión en el tobillo del que estaba siendo su mejor jugador, Nick Calathes. El griego cayó lesionado a poco más de tres minutos para el final. Sin su referente apareció Higgins en el último segundo para anotar desde seis metros la canasta decisiva.

Noticias relacionadas Euroliga. Así fue la canasta decisiva del ahijado de Michael Jordan que llevó al Barcelona a la final

Avanzado el segundo cuarto, Ettore Messina estaba más serio que de costumbre. Con los brazos cruzados y pensativo contemplaba como la versión más convincente del Barça comenzaba a dominar la semifinal. Cuando los de Jasikevicius se hacen fuertes atrás, como sucedió en algunos tramos de la Copa del Rey, es cuando se convierten en un equipo temible. Es un equipo que no se vio en casi ningún momento de la serie de cuartos ante el Zenit de Xavi Pascual. Ante los italianos el guión cambió. Y tuvo como protagonista a Gasol. Pau ya fue importante en el quinto partido ante los rusos y su entrada en pista ante el Milán fue una pesadilla para Messina. Entró centradísimo. Anotó siete puntos sin fallo y sus habituales problemas atrás no fueron un lastre. Entre él y Mirotic capearon las rachas de Micov y Punter. La pareja que coincidió en los Bulls y en la selección sumaba 21 puntos, 5 rebotes y sólo dos errores en el tiro al descanso. Faltaba el paso al frente que dio la defensa azulgrana con la entrada de Bolmaro. El base argentino tiene enamorado a Jasikevicius. Su intensidad es un tesoro para el lituano. Fue el que apretó el botón rojo para que el Barça se fortaleciera atrás. Cada defensa era una cuestión de vida o muerte. Las pérdidas del Milán o un robo se celebraban como un gol en la pista y en el banquillo. Cinco puntos seguidos de Calathes premiaron el esfuerzo azulgrana (49-38). No era un Barça arrollador, pero era un Barça sin fisuras y la defensa milanesa estaba lejos de ser aceptable en un evento como una Final Four.

El panorama cambió en el tercer cuarto. Pau se mordía los nudillos en el banco y sus compañeros encajaron un 2-8 en el regreso. Los italianos empezaron a sudar atrás y en los cinco primeros minutos el Barça sólo fue capaz de anotar tres tiros libres y un triple imposible de Abrines. El Milán mandaba después de un 6-16 (57-58). Con Punter en racha -11 puntos en este cuarto-, los italianos despegaron (59-67). Jasikevicius agitó la coctelera y apostó por un quinteto volcado en la defensa. Con Calathes, Bolmaro, Kuric, Claver y Smits el Barça, al menos sobrevivió. Un triple de Calathes casi sobre la bocina arregló el estropicio de los minutos anteriores. Dos triples, las únicas canastas en juego en todo el cuarto, y diez tiros libres permitieron al Barça silenciar las alarmas.

Calathes fue el primero en sacar la cabeza en medio del drama. Su atrevimiento y la defensa reanimaron al Barça. El partido se apretó, las diferencias desaparecieron, pero una acción desafortunada dejó a los azulgrana sin Calathes. A 3:22 pisó a Hines y su tobillo derecho hizo crack. Sin el griego y con un marcador asfixiante (78-78) se entró en el tramo decisivo. Con más errores que aciertos, Punter tuvo un triple para enterrar al Barça en la penúltima posesión. Falló. El balón fue para Higgins con siete segundos por delante. El alero estadounidense se paró en la parte alta de la zona, a seis metros del aro, y anotó la canasta definitiva a ocho décimas del final. El Barça buscará su tercer título de la Euroliga ante el Anadolu Efes.

84. Barcelona (27+24+16+17): Calathes (17), Abrines (6), Higgins (11), Mirotic (21) y Davies (2) -quinteto titular- Davies (2), Hanga (2), Gasol (10), Bolmaro (4), Kuric (8), Claver (0), Oriola (0) y Smits (3).

82. Armani Milán (24+18+29+11): Delaney (9), Micov (14), Shields (13), Leday (8) y Hines (4) -quinteto titular- Tarczewski (0), Rodríguez (11), Punter (23), Roll (0), Evans (0), Datome (0) y Brooks (0).

Árbitros: Radovic (Cro), Boltauzer (Ale) y Latisevs (Let). Sin eliminados. Técnica a Kuric.

Incidencias: Lanxess Arena de Colonia. Puerta cerrada. Semifinal correspondiente a la Final Four de la Euroliga.

Semifinales: CSKA, 86-Anadolu Efes, 89 y Barcelona, 84-Armani Milán, 82.

Final (domingo 30, 20:30): Anadolu Efes-Barcelona.

Tercer y cuarto puesto (domingo 30, 17:30): CSKA-Armani Milán