Joel Parra y la selección como terapia

Joel Parra (4-4-2000, Barcelona) fue uno de los jugadores que la semana pasada acabó más "triste y jodido" por la eliminación del Barça en los cuartos de final de la Copa del Rey ante La Laguna Tenerife. La temporada de su equipo no está siendo sencilla. En 48 partidos son 23 derrotas las que han sufrido los azulgrana. "Tenemos que hacer autocrítica del primero al último y no haremos una mierda si ponemos excusas. Si pensamos que la culpa es de los demás y no nos miramos a nosotros mismos, no iremos a ninguna parte. Criticamos mucho al entrenador y decimos que no jugamos a nada, pero al final los que jugamos somos nosotros", comentó el alero después de la debacle copera.

Dos días antes había sido convocado de nuevo por Sergio Scariolo. Después de quedarse fuera de los Juegos, el regreso al equipo nacional es la primera gran alegría de este curso para el nuevo Joel Parra. En los partidos de esta semana ante Letonia (hoy) y Bélgica (el domingo), con la selección ya clasificada para el Eurobasket del próximo verano, el alero es uno de los veteranos. Con 41 internacionalidades sólo le superan las 50 de Xabi López-Arostegui.

El Parra que llegó el lunes a Guadalajara tiene poco que ver con el que aterrizó en el Barça en verano de 2023 o el que se proclamó campeón de Europa con la selección un año antes. Su cambio físico, con 15 kilos menos, es más que evidente, pero detrás de eso hay mucho más. Cuando Scariolo prescindió de él para los Juegos de París el que fuera canterano del Joventut entendió que tenía que cambiar algunas cosas.

"Si quería seguir en el Barça y ser importante, tenía que hacer un cambio, sobre todo en el físico, que es donde más sufría", comentó en una entrevista a Efe. El verano pasado se puso en manos del preparador físico Pau Vaccaro y el chef Oriol Doménech que ya había trabajado con Pau Gasol y Niko Mirotic. El objetivo era un cambio de hábitos y rebajar su porcentaje de grasa corporal en torno al 10 por ciento. Cambiaron sus horarios, sus comidas, la hidratación, la suplementación... Parra se encerró a diario en el gimnasio del Palau: dos horas de sesión matinal, dos sesiones extra por la tarde, un día de descanso a la semana, bicicleta, pádel y técnica individual. También alteró sus rutinas de descanso. De dormir seis o siete horas pasó a nueve y un par de hora de siesta.

El resultado es un nuevo Joel Parra. "Mi juego se basa mucho en la energía y el año pasado sabía que si hacía dos esfuerzos seguidos, al tercero me costaría mucho. Ahora puedo aguantar diez minutos seguidos al cien por cien, mi nivel físico es muy alto", apunta el alero.

"Queremos que sea lo más polivalente posible. Ya hemos logrado que sea más rápido y explosivo, aunque puede que sufra más en la defensa del poste bajo y las penetraciones. Nuestro objetivo, para dar el siguiente salto, es que además se sienta fuerte para pegarse con rivales que pesen 20 kilos más que él", detalla Pau Vaccaro.

Su cambio le ha servido para regresar a la selección y él confía que le permita ser más importante en el Barça. "Peñarroya me dijo a principio de temporada que si estaba físicamente bien, me daría mucha confianza porque yo era un jugador que le gustaba por el impacto que tenía mi energía en la pista". Falta le hace al equipo azulgrana.