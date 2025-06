El Madrid arrolla a un Unicaja irreconocible (99-81)

Ya son 25 las victorias seguidas del Real Madrid en Liga Endesa. ¡28 consecutivas como local! El equipo de Chus Mateo ratificó sus portentosas rachas ante un Unicaja desconocido y lastrado por el esfuerzo que supuso el desenlace de su eliminatoria ante el Barça. A la falta de energía se sumó una puesta en escena explosiva de los locales. La lluvia de triples, después de la granizada que asoló la capital, fue demasiado para los malagueños. La duda ahora es hasta qué punto el equipo de Ibon Navarro resultara reconocible el viernes. El Madrid ha llegado a estas alturas de curso sin ningún título, pero su aspecto es saludable.

El Madrid empezó a ganar el primer partido de la semifinal el pasado viernes cuando resolvió en dos citas la eliminatoria ante el Baskonia. El Unicaja, 72 horas de presentarse en Madrid, estaba pegándose con el Barça para colarse entre los cuatro mejores y lo hizo con remontada agónica y prórroga incluida. La tensión del desenlace ante los azulgrana provocó un bajón en buena parte de la plantilla de Ibon Navarro. "Tenemos las piernas pesaditas", reconoció el técnico al descanso. Cuando los malagueños se percataron de que la semifinal había empezado, los francotiradores blancos llevaban un tiempo apostados más allá de la línea de tres. Y el bombardeo fue de los que hacen época. Entre Musa, Ndiaye y Hezonja anotaron nueve triples en el primer cuarto (13/30 final). Los dos primeros concretaron media docena sin fallo. El croata necesitó acaparar más tiros, pero clavó otros tres y nada más empezar el Madrid ya doblaba a los andaluces (29-14).

Pero es que las diferencias fueron más allá del balance en el tiro exterior. Porque en el Madrid el nivel de actividad en los dos lados de la pista fue muy superior al malagueño. Eso lo ejemplificó como nadie Campazzo (10 puntos, 7 asistencias y 5 robos en 17:33). El argentino no necesitó su versión anotadora. Se "limitó" de salida a ser un ejemplo en defensa y a repartir regalos a los compañeros. Hacía muchas semanas que no se veía al base aportando tanto en los dos lados de la pista. Feliz ha crecido una barbaridad después de la Copa del Rey, pero la suma de Campazzo da un salto de calidad palpable al equipo. Su frenesí y el disfrute del juego resultaron contagiosos. Cuando el acierto exterior se normalizó apareció Abalde y el Madrid se fue por encima del medio centenar de puntos al descanso. Unicaja no había sumado a la carrera, no había logrado ninguna recuperación... era un Unicaja disminuido y desconocido.

El Madrid no aflojó un instante y las diferencias se fueron por encima de los 20 puntos. Campazzo decidió que era el momento de anotar para demostrar que su recuperación a la causa es plena. La plantilla ha asumido los "playoffs" como la última oportunidad para reivindicarse después de un año complicado. Y en ese curso difícil, Unicaja ha sido uno de los responsables con sus victorias en la Supercopa y la Copa del Rey. Se trataba de evitar que los malagueños fueron incapaces de reengancharse. Lo intentaron por puro orgullo, pero es que el Madrid no concedió un segundo de tregua. Fue el Madrid-Unicaja más desequilibrado de los cinco que se han disputado esta temporada. Y los que quedan.

99. Real Madrid (29+22+24+24): Campazzo (10), Abalde (9), Hezonja (13), Ndiaye (9) y Tavares (7) -quinteto titular- Musa (23), Fernando (4), Llull (0), Feliz (11), Garuba (6), González (2) y Rathan-Mayes (5).

81. Unicaja (14+17+22+28): Díaz (3), Carter (3), Taylor (4), Tillie (10) y Sima (5) -quinteto titular- Perry (5), Kalinoski (11), Dedovic (6), Pérez (4), Balcerowski (7), Kravish (7) y Ejim (13).

Árbitros: Pérez Pizarro, Perea y Araña. Sin eliminados.

Incidencias: 10.089 espectadores en el Movistar Arena. Primer partido correspondiente a las semifinales de la Liga Endesa.

PROGRAMA "PLAYOFFS"

Semifinales

Real Madrid, 1 - Unicaja, 0

(99-81; 13, 21:15; 15, 17:00; 17, 21:15* y 19, 21:15*)

Valencia Basket, 1 - La Laguna Tenerife, 0

(83-65; 12, 21:15; 14, 21:15; 16, 21:15* y 18, 21:15*)

Final

(arrancará en función de cuándo concluyan las semifinales)

*Si fueran necesarios.

**Todos los partidos en Movistar +.