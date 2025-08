El mensaje de Scariolo a los jugadores después del papelón de España ante Portugal

A tres semanas del comienzo del Eurobasket, la FIBA ha lanzado su particular ránking con vistas al torneo. España ocupa la octava plaza por detrás de Serbia, Alemania, Francia, Turquía, Letonia, Grecia y Eslovenia... y la selección dio la razón a la Federación Internacional de Baloncesto con un primer amistoso sonrojante ante Portugal, 74-76.

Los lusos son la selección número 56 en el ranking FIBA y la vigésimo primera de 24 en el Eurobasket. Pues en Málaga sumaron la primera victoria de su historia ante España después de catorce partidos. No hubo sobresaltos en el Martín Carpena en los dos primeros cuartos con España mandando por encima de los diez puntos, pero lo que sucedió después del descanso... Scariolo agradece un final igualado en esta clase de citas previas a un gran campeonato, pero claro si la igualdad llega después de un papelón como el que protagonizaron sus chicos en los dos últimos periodos. «Esto ha sido un partido de entrenamiento, tampoco hay que hacer mucha valoración de peso de cara al resto. Nos puede venir bien para darnos cuenta de que en una prestación normal, en este momento de nuestra historia, no nos sirve para poder competir, hay que estar a alto nivel de intensidad y concentración», fue la primera conclusión del seleccionador.

Una forma de construir en los partidos amistosos previos a una gran competición es comprobar qué no hacer en los partidos de verdad. Y ahí también apuntó el técnico: «Si no puedes hacer alguna cosa porque nos falte capacidad para hacerla, no sería inteligente seguir intentándolo y habrá que buscar otros recursos». Y los dos últimos cuartos de España ante Portugal deben servir precisamente para eso. La defensa no existió –Portugal se disparó hasta los 28 puntos en el tercer cuarto– y el ataque fue una pesadilla con 30 puntos en los últimos veinte minutos.

Portugal es una de las selecciones más débiles que van a competir a partir del 27 de agosto en Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia. Pues los lusos, un equipo de la zona baja de la Liga Endesa siendo generosos, se pusieron por delante a tres minutos del final y ya se lo terminaron creyendo. Neemias Queta, su único jugador de élite, acabó con 17 puntos y 9 rebotes y sacó los colores al juego interior español con sus 2,13. El pívot de los Boston Celtics, con 48 partidos en tres temporadas en la NBA, agradeció las facilidades dentro de la zona.

El final apretado puso el foco en dos jugadores, Darío Brizuela y Santi Aldama, que deben ser pilares en el ataque. El escolta falló un triple en el tramo decisivo y el ala-pívot anotó una canasta de dos cuando el partido ya agonizaba. «Tenemos mucha gente con muy poca experiencia de jugar momentos importantes en partidos internacionales, alrededor del 70 por ciento del equipo. A ver si podemos quitarnos los nervios y la tensión en el siguiente partido», comentó Scariolo. Y ese partidos es hoy, desde las 21:00 horas en Teledeporte, ante la República Checa. Precisamente ante los checos se bautizó la selección española B que se impuso por 80-75 con un muy notable Baba Miller. El excanterano del Real Madrid se fue a 17 puntos y 9 rebotes. Con él hay jugador de élite para muchos años.