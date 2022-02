La NBA enloquece: Harden, a los Sixers; Ibaka, a los Bucks...

La NBA no da una tregua ni en el que sería su mercado invernal de traspasos. A diferencia de lo que ha sucedido en el reciente mercado futbolero europeo, la Liga estadounidense ha vivido sacudidas hasta el último minuto. Una de las grandes estrellas de la Liga, James Harden, ha cambiado los Brooklyn Nets por los Sixers de Filadelfia y un tercer jugador español se ha visto implicado en los traspasos. A los movimientos de Ricky Rubio y Juancho Hernangómez se ha sumado Serge Ibaka. El ala-pívot de origen congoleño ha salido de Los Angeles Clippers en dirección a los Bucks. Los vigentes campeones acogen a un jugador de 32 años que en Milwaukee buscará el que puede ser segundo anillo de su carrera.

El gran movimiento de este mercado invernal ha sido la salida de James Harden de los Nets. Su unión con Kevin Durant y Kyrie Irving no ha salido como se esperaba en Brooklyn. Las lesiones y las peculiaridades del negacionista Irving han hecho fracasar un proyecto al que sólo le servía el anillo. Harden llevaba tiempo queriendo huir de los Nets y ha encontrado cobijo en la franquicia en la que manda Daryl Morey, el que fuera su mentor en los Rockets de Houston. Desde ya los Sixers son candidatos a todo. Harden se va a encontrar con el pívot más determinante de la Liga, Joel Embiid. El camerunés de 27 años está cuajando una temporada que le ha situado al frente en la carrera por el MVP y su dupla con “La Barba” puede ser explosiva. Harden no es el jugador que en 2018 fue elegido el Más Valioso de la Liga, pero en una temporada normal como ésta promediaba 22,5 puntos, 8 rebotes y 10,2 asistencias. El intercambio no suena nada mal tampoco para los Nets que reciben a Ben Simmons, Seth Curry y Andre Drummond. Simmons se había declarado en rebeldía a los Sixers y su potencial como all-star le convierte en un refuerzo estimable. Su trabajo atrás, su versatilidad y la llegada de un tirador sobresaliente como Seth Curry -el hermano de Stephen- mantienen a los Nets como alternativa a todo.

El otro gran traspaso ha sido la llegada de Serge Ibaka a los Bucks de Milwaukee. El ala-pívot español se encuentra ante la oportunidad de lograr su segundo anillo después del que conquistó en los Raptors junto a Marc Gasol y Sergio Scariolo. Con 32 años y sin apenas haber jugado esta temporada en los Clippers, Ibaka llega a la franquicia campeona donde se encontrará con todos los jugadores que fueron decisivos en el pasado anillo. En Milwaukee siguen Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton, Jrue Holiday y Bobby Portis.