Así es la mansión “embrujada” que Michael Jordan no logra vender

El mejor jugador de baloncesto de la historia mundial, Michael Jordan, se enfrenta desde hace una década a un misterio que le está provocando un auténtico quebradero de cabeza. El as del baloncesto, por más que lo intenta, no logra vender su lujosa mansión ubicada a las afueras de Chicago. Según versiones periodísticas, el ex deportista estaría dispuesto a seguir bajando su valor de mercado, con tal de conseguir “un novio” a la propiedad.

Su Majestad sigue perdiendo uno de sus “partidos” más duros y no puede deshacerse del inmueble, por el que estaría dispuesto a seguir bajando su precio.

La propiedad se puso en venta por 29 millones y actualmente se vende por la mitad, aunque el propietario aceptaría comercializarla por menos de 14.855 millones cuyos dígitos suman 23, el número de la camiseta de Jordan en sus años de estrella de la NBA.

9 habitaciones y 15 baños

La sala de cine es espectacular FOTO: instagram La Razón

Se ubica en una parcela de más de tres hectáreas que Jordan adquirió en 1991, a orillas del lago Michigan. Pero a pesar de sus 2,8 hectáreas de terreno, nueve habitaciones, 15 baños, una pista de baloncesto reglamentaria y un ‘putting green’ de golf no ha conseguido cerrar la operación y ha tenido que rebajar el activo hasta casi la mitad de lo que pedía en un principio. Dentro de la mansión destaca una piscina infinita, un salón para fumar puros, un gimnasio completo, una biblioteca y una bodega preparada para conservar hasta 10.000 botellas.

Como curiosidad, lo cierto es que se llegó a programar una subasta para buscar comprador y, curiosamente, se encontró. La cifra se situó cercana a los 13 millones de dólares, pero un problema a la hora de concretar los documentos oficiales, abortó la venta en el último momento.

La residencia tuvo un precio original de 42 millones de dólares, pero Jordan la puso a la venta por primera vez a principios de marzo de 2012 por 29 millones de dólares. Después bajó el precio de venta a inicios de 2013 a 21 millones de dólares. Más tarde redujo su precio de venta aún más a 16 millones a fines de 2013. En 2015, el agente que trabajaba para vender la casa en ese momento prometió que el comprador también recibiría todas las Air Jordan de su talla, pero tampoco funcionó.

Frustrado por su incapacidad de venderla a un comprador privado, Air decidió dejar la venta en manos de un equipo de profesionales, y contrató a la empresa de subastas Concierge Auctions para que hiciera el trabajo. En una década Air no pudo venderla y por eso algunos medios estadounidenses y europeos la denominaron la “mansión maldita” o “embrujada” de Jordan.