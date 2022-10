Así valora Scariolo el sobresaliente arranque de temporada de Santi Aldama

Los Grizzlies son una de las sensaciones de la temporada en la NBA. El equipo suma cuatro victorias en cinco partidos y está al frente de la Conferencia Oeste junto a los Trail Blazers de Portland y los Jazz de Utah. Santi Aldama ha sido titular en los cinco encuentros disputados y en la victoria ante los Kings (110-125) volvió a ser importante en el engranaje del equipo de Taylor Jenkins. El ala-pívot canario no tuvo un buen día en el tiro (2/6 en tiros de campo y 0/4 triples) y firmó 4 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia, 2 robos y 2 tapones en 30 minutos. Sus promedios en el arranque del curso revelan su importancia en los Grizzlies: 12,8 puntos, 7,5 rebotes, 1 asistencia y 1,2 tapones en 30:45 en cancha.

Los mates, el tapón, la asistencia...



Vaya acciones de @santialdama 😤 pic.twitter.com/ToQq4MyS1S — NBA Spain (@NBAspain) October 28, 2022

Así ve Sergio Scariolo el arranque de Aldama en su segunda temporada en la NBA: “A Santi le conozco desde que era un niño, le conozco desde bastante cerca porque incluso estuvo en categorías inferiores con mi hijo y he visto muchos, muchos partidos suyos. No pensemos que porque uno no juega en la NBA no vale luego en Europa o porque uno juega en la NBA aquí se va a convertir en dominante. Cuento con Santi para que sea parte de nuestra Familia, pero nadie tiene que pensar en ponerle las expectativas o la presión en plan salvador de la patria porque tampoco lo necesitamos en ese plan. Por su estilo de juego, yo creo que va a encajar muy bien en la selección, tengo muchísimas esperanzas puestas en él porque conozco su cabeza y porque tiene una versatilidad que puede hacer muchas cosas también aquí, en Europa. Pero no es porque haya metido 17 puntos, no hay que mirar a los números o a los resultados para analizar a los jugadores”.

Enhorabuena @santialdama por este primer aniversario en la #NBAFamily y por el gran inicio de temporada que estás teniendo con los @memgrizz!!! 😉 — Pau Gasol (@paugasol) October 27, 2022

Lo mejor de la madrugada en la NBA llegó de la mano de Luka Doncic y la victoria de sus Mavericks en la prórroga ante los Brooklyn Nets. Las dos estrellas locales, Kevin Durant, y Kyrie Irving, volvieron a irse a unos números extraordinarios con 37 y 39 puntos, respectivamente. Pero lo del balcánico se fue a otra dimensión. Doncic firmó un triple doble de 41 puntos (14/28 tiros de campo), 11 rebotes y 14 asistencias. Los Warriors volvieron a contar con el mejor Curry (33 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias) para superar a los Heat.

¡LOKURA DONCIC! 🤯🔥



▪️41 PUNTOS

▪️14 ASISTS

▪️11 REBOTES

▪️3 ROBOS



Para ganar a los Nets en la prórroga. #DormirEsDeCobardes pic.twitter.com/f9lyRPB4te — NBA Spain (@NBAspain) October 28, 2022

Resultados: Brooklyn Nets, 125-Dallas Mavericks, 129; Oklahoma City Thunder, 118-Los Angeles Clippers, 110; Sacramento Kings, 110-Memphis Grizzlies, 125 y Golden State Warriors, 123-Miami Heat, 110.