Juancho Hernangómez recaló el pasado verano antes del Eurobasket en los Raptors de Toronto. La franquicia canadiense ha estado vinculada históricamente al baloncesto español y por allí han pasado jugadores como José Manuel Calderón, Jorge Garbajosa, Serge Ibaka y Marc Gasol. Estos dos últimos llegaron incluso a ganar el anillo con la inestimable ayuda desde el banquillo como segundo entrenador de Sergio Scariolo. El extraordinario último tramo del Eurobasket de Juancho y su papel protagonista en la final, con MVP del partido decisivo incluido, abrían las expectativas para un curso con más protagonismo que en el pasado, pero...

Juancho disputó siete minutos en el primer encuentro de los Raptors ante los Cavaliers (1 rebotes y 1 robo) y no ha vuelto a aparecer en pista. Ante Nets, los dos choques con los Heat y los Sixers -la pasada madrugada con victoria canadiense por 119-109- no ha jugado un segundo. Sergio Scariolo da a LA RAZÓN su visión del momento actual por el que atraviesa uno de los hombres clave de la selección: “Con Juancho me tanteó todo el mundo de la franquicia y espero que no me deje mal. Hablé bien de él desde el aprecio y el convencimiento y creo que tendrá su momento. Es un equipo que tiene a varios jugadores jóvenes o muy jóvenes más o menos de unas características físicas como las de Juancho. Y les gusta jugar con varios jugadores así en cancha y eso quiere decir que habrá algún momento para que Juancho tenga un hueco y en ese momento tendrá que aprovecharlo”.

Los Raptors suman tres victorias en cinco partidos y son séptimos en la Conferencia Este. Su victoria ante los Sixers deja a los de Philadelphia con un balance de 1/4 cuando eran uno de los favoritos para ser candidatos a todo en el Este.

Usman Garuba dispuso de ocho minutos en la derrota de los Rockets ante los Jazz. El ala-pívot internacional aportó 2 puntos y 5 rebotes. En los últimos tres encuentros de la franquicia texana el ex jugador del Real Madrid promedia 15 minutos por partido.

La jornada deparó también una derrota más de Los Angeles Lakers, la cuarta en otros tantos partidos. El verdugo de los californianos fueron los Nuggets de Nikola Jokic (21 puntos, 13 rebotes y 9 asistencias) después de un pésimo tercer cuarto de los californianos. Russell Westbrook no jugó y los mejores de los Lakers volvieron a ser los de siempre. Anthony Davis aportó 22 puntos, 14 rebotes y 5 asistencias y LeBron James, 19 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias.

Resultados: Cleveland Cavaliers, 103-Orlando Magic, 92; Detroit Pistons, 113-Atlanta Hawks, 118; Milwaukee Bucks, 110-Brooklyn Nets, 99; New York Knicks, 134-Charlotte Hornets, 131; Toronto Raptors, 119-Philadelphia Sixers, 109; Chicago Bulls, 124-Indiana Pacers, 109; Minnesota Timberwolves, 134-San Antonio Spurs, 122; Utah Jazz, 109-Houston Rockets, 101; Portland Trail Blazers, 98-Miami Heat, 119 y Denver Nuggets, 110-Los Angeles Lakers, 99.