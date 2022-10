Se ha cumplido la primera semana de competición en la NBA y el MVP del pasado Eurobasket sólo ha disputado seis minutos en los cuatro partidos que han jugado los New Orleans Pelicans. El balance del equipo es notable con tres victorias y una derrota. El de Willy es inquietante. Tres partidos se los ha pasado en el banquillo y sólo en el segundo encuentro ante los Charlotte Bobcats dispuso de seis minutos para recordar que se siente en un partido oficial. Ante los Dallas Mavericks la historia volvió a repetirse. Willy no pisó la pista en el ajustado triunfo de los Pelicans (113-111).

Los @PelicansNBA esta noche.



Murphy III: 22 PTS

Marshall: 15 PTS

McCollum: 14 PTS

Graham: 14 PTS

Valanciunas: 13 PTS

Alvarado: 13 PTS

Daniels: 11 PTS

Nance Jr: 11 PTS



Trabajo en EQUIPO. pic.twitter.com/peXJSYAQMU — NBA Spain (@NBAspain) October 26, 2022

Y eso que uno de los jugadores decisivos del equipo y que juega en su puesto, Zion Williamson, tampoco jugó, pero Willie Green no consideró necesaria la aportación del pívot español. Jonas Valanciunas, Larry Nance junior y Jaxson Hayes fueron los interiores a los que recurrió el técnico local. Y ninguno de ellos cuajó un partido notable. En los Mavs el mejor fue el de siempre. Luka Doncic se fue hasta los 37 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias, pero no pudo evitar la derrota de los suyos. En los Pelicans hasta ocho jugadores anotaron entre 11 y 22 puntos.

El seleccionador nacional y entrenador de la Virtus de Bolonia, Sergio Scariolo, se encuentra hoy miércoles en Madrid. Llega con la expedición del equipo italiano que se medirá con el Real Madrid de Chus Mateo en el WiZink Center en partido correspondiente a la quinta jornada de la Euroliga. Antes firmará ejemplares de su último libro, “Mi amor por el baloncesto”, en la Casa del Libro. Habló con LA RAZÓN antes del viaje a la capital y eso es lo que considera sobre la situación que atraviesa Willy Hernangómez: “Sí, hay que tener paciencia y saber esperar tu oportunidad, pero es que no queda otra. ¿Qué remedio tienes? Si no tienes paciencia es peor para ti. El club tiene sus planes y no se pone nervioso porque tú te impacientes. No hay secreto, se trata de utilizar bien lo que te den, no hay posibilidad de quejas, no hay recogida de firmas para que la cosa cambie... hay que estar ahí y si tú entiendes que no es el sitio para ti tienes que intentar facilitar las cosas para que pueda existir una salida en un lugar donde puedan apreciar mejor tus cualidades”. El próximo partido de los Pelicans será en la madrugada del sábado ante los Suns de Phoenix.

Pelicans 🆚 Mavs



La cámara enfoca a la grada.



Y pasa esto, @RealBetis 💚🤍#NBAHoopCities pic.twitter.com/Z0cCNIUdos — NBA Spain (@NBAspain) October 26, 2022

Resultados: Washington Wizards, 120-Detroit Pistons, 98; New Orleans Pelicans, 113-Dallas Mavericks, 111; Oklahoma City Thunder, 108-Los Angeles Clippers, 94 y Phoenix Suns, 134-Golden State Warriors, 105.