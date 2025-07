Ricky Rubio hace oficial su regreso con el Joventut

Ricky Rubio, que se encontraba sin equipo desde que el 30 de junio de 2024 terminó contrato con el Barça, ha fichado por una temporada con el Joventut y, de este modo, regresará 16 años después al club en el que se formó y con el que despuntó como una de las estrellas emergentes de Europa.

El jugador de El Masnou (Barcelona), que en octubre cumplirá 35 años, es un ídolo en el Olímpico de Badalona, donde ganó una Copa del Rey, una Eurocopa de la FIBA y una Copa ULEB, y en la vuelta a sus orígenes afrontará el que probablemente sea el último capítulo de su carrera. Después de un año de parón por motivos de salud mental, Rubio, formado en la cantera de El Masnou Básquetbol y en las categorías inferiores del Joventut de Badalona, regresa al club con el que se convirtió en el jugador más joven en participar en un partido de la ACB con 14 años, once meses y veinticuatro días, el 15 de octubre de 2005. Después de ganar todo en Europa con el Joventut y el Barcelona, Ricky fue elegido en el número 5 del draft de 2009 y disputó doce temporadas en la liga estadounidense donde pasó por Minnesota Timberwolves, Utah Jazz, Phoenix Suns y Cleveland Cavaliers

Su regreso a la Penya fue adelantado por el periodista Xavi Ballesteros. El pasado verano ya se especuló con la vuelta del base campeón de Europa y del mundo al club en el que se formó. Fue después de su paso fugaz por el Barcelona, pero la reaparición nunca llegó a concretarse. Según el citado periodista, la operación se habría cerrado el pasado viernes en una comida a la que asistieron Ricky, el director deportivo del club, Jordi Martí, y el entrenador verdinegro, Dani Miret.

En agosto de 2023, durante la concentración de la selección española previa al Campeonato del Mundo, Ricky Rubio anunció de forma sorprendente, ya que ningún compañero ni miembro del equipo técnico lo esperaba, una pausa indefinida en su carrera para cuidar de su salud mental. Regresó con el Barcelona en el último tramo de la temporada 2023/2024, pero fueron sólo unos meses de actividad, ya que decidió no continuar en el Palau. En una entrevista reciente con Jordi Évole, Ricky reconoció que "ganar era que lo habías hecho todo bien y perder que lo habías hecho todo mal, pero ganar tampoco era suficiente porque si repaso mi carrera no estoy satisfecho porque nunca me ha parecido suficiente".

Ricky podría reaparecer a primeros de septiembre en alguno de los partidos amistosos que tiene planificado el equipo verdinegro antes de la disputa de la Lliga Catalana y el comienzo de la Liga Endesa.