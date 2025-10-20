La tragedia que sacude al baloncesto: apedrean un autobús de aficionados y matan al conductor

La violencia vuelve a provocar una víctima mortal en el deporte y a sacar el lado más oscuro de los hinchas. Un altercado provocado por un aficionado, esta vez en el baloncesto, ha acabado en un tragedia que ha conmocionado a Italia.

Tras el partido de la Serie A2 entre el RSR Sebastiani Rieti y el Estra Pistoia, ganado por el equipo visitante, el autobús que transportaba a los aficionados toscanos fue apedreado por algunos aficionados rivales. Según los primeros informes, lanzaron piedras y otros objetos contundentes, incluido un ladrillo, que destrozó la ventanilla del autobús, directamente al costado del segundo conductor impactando de lleno sobre el trabajador.

Parecían explosiones

El impacto fue tan grave que falleció en el acto y los intentos de reanimarlo en el lugar resultaron infructuosos. El autobús se dirigía de Rieti a Pistoia y había estado escoltado policialmente hasta poco antes. El incidente ocurrió en la zona de "Contigliano", junto a la carretera estatal 79 Rieti-Terni.

«Estábamos tranquilos, habíamos ganado, estábamos bromeando. Entonces oímos lo que parecían explosiones, al menos un par, quizá más. Por suerte, la ventanilla del conductor resistió y pudo frenar rápidamente. Solo tenía un corte en la cara. El otro conductor, sin embargo, no sobrevivió», relataron los aficionados.

Un acto criminal gravísimo

Las reacciones ante esta locura no se hicieron esperar. "Un acto criminal que nos deja perplejos: un ataque con piedras contra el autobús de la afición del Pistoia Basket tras el partido contra el Rieti", declaró el alcalde de Pistoia, Alessandro Tomasi, quien añadió: "Acompañamos a la familia del conductor fallecido. Les acompañamos en el sentimiento. Estamos en contacto con los habitantes de Pistoia que viajaban en el autobús y con las autoridades que llevan a cabo la investigación".

"Nos enteramos con consternación de la muerte de uno de los dos conductores del autobús que transportaba a la afición del Pistoia Basket tras el partido fuera de casa en Rieti", escribió el Pistoia en un comunicado oficial.

En manos de los investigadores

"Ante los primeros informes, y a la espera de las conclusiones oficiales del poder judicial, el club expresa su conmoción por las circunstancias que provocaron el accidente. El presidente Joseph David y todo el Club se solidarizan con la familia del conductor y comparten el dolor de sus seres queridos".

El Rieti también emitió un comunicado ayer tarde: "Lo ocurrido esta noche al final del partido contra el Estra Pistoia nos deja conmocionados. El autobús que transportaba a la afición visitante, de regreso a casa, sufrió un acto atroz: fue alcanzado por una pedrada que causó la muerte de uno de los conductores. Sebastiani se distancia completamente de lo sucedido y expresa su más sentido pésame a la familia del trágico fallecido. Se trata de un asunto muy grave, y los investigadores, en quienes tenemos plena confianza, lo esclarecerán. Nos encontramos hablando de hechos que no tienen nada que ver con el deporte y que son completamente ajenos a los valores que defendemos a diario como club.