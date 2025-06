Unicaja sobrevive y acaba con la racha de 26 victorias seguidas del Madrid

La primera derrota del Real Madrid en Liga Endesa desde el 22 de diciembre del año pasado llegó en el Martín Carpena de Málaga. El Unicaja sigue vivo en la semifinal después de acabar con la racha de 26 victorias seguidas del Madrid en la ACB.

Al abrigo o mejor a la sombra del Carpena, el Unicaja volvió a ser el equipo que esta temporada ya ha logrado levantar cuatro títulos. En el primer partido de la serie se mostró agotado mentalmente después de superar al Barça; en el segundo se topó con un Madrid muy serio y en el tercero se reencontró. El equipo atrevido, ambicioso, veloz, sin complejos y que juega de memoria se llevó por delante al Madrid durante muchos minutos. En el primer cuarto el equipo de Chus Mateo se vio desbordado. Dos datos: sumó sólo cinco canastas en juego, una cifra inferior a la de pérdidas, media docena. Unicaja fue fiel a sí mismo en cada rincón de la cancha. Una defensa metiendo muchos manos que incomodó de forma permanente al Madrid. Estampidas a la mínima para buscar canastas fáciles. Por eso desde el principio los malagueños consiguieron una renta en torno a la decena de puntos.

En la plantilla del Unicaja había un importante número de elementos que todavía no habían aparecido en la semifinal. Perry mostró un grado de actividad que ya había podido vislumbrarse en el tramo final del segundo partido. Kravish volvió a ser uno de los pocos pívots capaz de meter en problemas a Tavares. El banquillo produjo desde que Ibon Navarro reclutó a cada uno de sus jugadores. Díaz, Dedovic, Carter... y Osetkowski. El californiano apunta a tener los días contados en Málaga, pero su capacidad de amenaza exterior fue una pesadilla para los hombres grandes del Madrid. Como el equipo de Chus Mateo no fue capaz de rebajar el cupo de pérdidas (10 en los dos primeros cuartos) la desventaja rozó la veintena. Y si no fue a más se debió a una tímida reacción final visitante y al escaso acierto malagueño desde el triple.

Chus Mateo apostó por la presencia de Garuba en el quinteto titular en el tercer cuarto. Se trataba de tapar la vía de agua que había abierto Osetkowski. El estadounidense anotó cinco puntos más de salida, pero la defensa, la concentración y la intensidad del Madrid no eran las mismas. Por eso y porque Campazzo dio señales de vida, la desventaja empezó a decrecer. El Madrid se cobijó en una zona 2-3 de toda la vida y en el peso ofensivo de los exteriores. Unicaja se bloqueó de tal forma que los 19 puntos de diferencia se quedaron en un par. A Unicaja le liberó del enredo Carter. Otro de los que no había aparecido en la semifinal. El escolta anotó cinco puntos seguidos, once en el tercer cuarto, regaló una asistencia a Sima y desactivo el primer arreón del Madrid.

El segundo llegó con el rebote ofensivo, Musa y Tavares como argumentos. La amenaza para los malagueños volvía a ser real a falta de 2:50 (80-79). Carter volvió a golpear y Abalde no concretó un triple sólo desde la esquina izquierda de la pista que hubiera servido para empatar. Desde el alivio, Perry volvió a sumar pese a la defensa de Tavares. La respuesta llegó con un triple de Hezonja (84-82 a 1:10). El drama estaba servido. Osetkowski repitió el fallo de Abalde, pero el Madrid volvió a quedarse a las puertas por un error de Campazzo. Tiempo muerto. Mandaba Unicaja por dos, pero había tiempo para un par de posesiones. Perry no logró anotar y a falta de cinco segundos para el final la estampida se saldó con canasta de Garuba en un palmeo, pero... décimas antes hubo una falta antideportiva de Musa sobre Perry. El bosnio trató de protegerse en su intento de bandeja pero su codo izquierdo golpeó el rostro de Perry. Con siete décimas de partido, Alberto Díaz anotó dos tiros libres y cerró el partido.

86. Unicaja (23+25+22+16): Perry (11), Kalinoski (5), Barreiro (4), Pérez (2) y Kravish (8) -quinteto titular- Díaz (6), Carter (15), Sima (6), Osetkowski (21), Taylor (0), Tillie (2) y Dedovic (6).

84. Real Madrid (13+21+26+24): Campazzo (11), Llull (11), Abalde (2), Hezonja (18) y Tavares (11) -quinteto titular- Feliz (4), Musa (15), González (0), Fernando (6) y Garuba (6).

Árbitros: Peruga, Cortés y Olivares. Sin eliminados. Técnica a Chus Mateo.

Incidencias: 10.560 espectadores en el Movistar Arena. Segundo partido correspondiente a las semifinales de la Liga Endesa.

PROGRAMA "PLAYOFFS"

Semifinales

Real Madrid, 2 - Unicaja, 1

(99-81; 90-75; 86-84; 17, 21:15 y 19, 21:15*)

Valencia Basket, 3 - La Laguna Tenerife, 0

(83-65; 105-74 y 87-94)

Final (arrancará en función de cuándo concluyan las semifinales)

¿? - Valencia Basket

*Si fueran necesarios.

**Todos los partidos en Movistar +.