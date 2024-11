Kenny Atkinson o cuando un español manda en la NBA

En la temporada 2016-2017 había once españoles en la NBA. En esta sobreviven tres. Santi Aldama en los Memphis Grizzlies, Jordi Fernández como entrenador de los Brooklyn Nets y... Kenny Atkinson, técnico jefe de los Cleveland Cavaliers y que tiene la doble nacionalidad estadounidense y española. Sus sorprendentes Cavs son el único equipo invicto después de tres semanas de competición (11/0).

A mediados de los noventa del siglo pasado, Atkinson (2-6-1967, Nueva York) asumió que no tenía futuro ejerciendo como base en el baloncesto estadounidense. No había sido drafteado en 1990 y decidió continuar su carrera en Europa. Con 26 años aterrizó en Madrid y se enroló en el Canoe, filial madridista entonces. Lejos de llamar la atención del primer equipo su siguiente destino fue Salamanca, aunque el desaparecido CBS lo cediera a su equipo vinculado, el Vino de Toro zamorano. Su mayor logro fue organizar una minigira por Nueva York para promocionar la denominación de origen que ejercía como patrocinador del club. Se trataba de vender 3.000 botellas a 2,30 dólares (350 pesetas de la época) para intentar que el Vino de Toro abriera mercado en Estados Unidos. Además de la gira, su paso por Salamanca le sirvió para debutar en la Liga ACB. El CBS le reclamó para un partido en diciembre de 1995. Fue ante el Caja San Fernando en Sevilla. Pedro Martínez, actual técnico del Valencia Basket, le hizo debutar y tuvo tiempo para perder tres balones, dar una asistencia y cometer dos faltas. Ya no volvió a jugar en la élite. Pasó luego por el Aguas de Calpe valenciano y lo más importante es que se casó con una sevillana con lo que consiguió la doble nacionalidad. Su trayectoria como jugador la completó en Nápoles, Alemania, Países Bajos y Francia. En París fue donde dio sus primeros pasos como ayudante del Racing Paris antes de regresar a Estados Unidos. Ejerció como ayudante de Mike D’Antoni en los New York Knicks y también fue segundo en los Atlanta Hawks antes de convertirse en seleccionador de la República Dominicana. En 2016 recibió una oferta de los Brooklyn Nets donde permaneció cuatro temporadas como primer entrenador. Su tercer año fue el único en que logró un balance positivo y colar a los Nets en los playoffs. Tras su paso por Brooklyn pasó por los Clippers y los Warriors como asistente hasta que el pasado verano recibió la llamada de los Cavaliers.

En Cleveland recaló en un equipo que las dos últimas temporadas había alcanzado los «playoffs». En 2023 cayó en primera ronda pese a ganar más de 50 partidos y el año pasado alcanzó las semifinales del Este. Lo que nadie esperaba era un arranque como el que está protagonizando con once victorias y ninguna derrota. De momento ya es el octavo mejor de la historia y está a cuatro victorias del segundo, el 15-0 de los Rockets en la temporada 1993/94. «Es una temporada muy larga y es muy difícil ganar en esta liga, así que cuando tienes momentos como este, tienes que celebrarlo un poco», ha comentado. «Cuando ganas tantos partidos seguidos, no se trata de uno o dos chicos, se trata de todo el equipo» asegura. Sus 124 puntos por partido le convierten en el mejor ataque de toda la NBA. Sus siguientes desafíos son una visita a Chicago, a Filadelfia y reciben a los Bulls en Ohio.