El mejor Madrid de la temporada desborda a la Virtus

El Madrid sumó ante la Virtus una victoria más importante de lo que parece a estas alturas de la temporada. Es el cuarto triunfo en la Euroliga, los cuatro en casa, y ante un rival con mucho talento, pero con muy escaso interés por la defensa. Cuando el Madrid apretó atrás, en el tercer cuarto, se acabó la resistencia de los italianos. Y los encargados de dar un paso al frente volvieron a ser el "Facu" Campazzo (14 puntos, 4 rebotes y 9 asistencias en 23:56) y Tavares (14 puntos, 5 rebotes y 2 tapones), que encontraron una respuesta solidaria en todo el bloque.

El partido 1.100 de Llull con el Madrid llegó en la Euroliga. Superadas las molestias físicas después de la derrota en Milán apareció a falta de cuatro décimas para el final del primer cuarto. Amenazaba "mandarina", aunque no la hubo. Su papel en el Madrid actual va más allá. Está obligado a jugar con una "auctoritas" como la que demostró en el segundo cuarto. Ejerció de capitán en cada centímetro cuadrado de la pista. Enfrente estaba la Virtus. Los italianos tienen talento para regalar y después de un primer cuarto alegre salieron en el segundo con un parcial de 0-9. La desventaja (28-34) y un error de Rathan-Mayes, un jugador tan capaz de fabricarse canastas como de cometer fallos de bulto, provocaron el "run-run" en el WiZink. El capitán fue el encargado de silenciarlo. No fue con una de esas rachas arrebatadoras que protagonizaba no hace tanto. Mandó en los dos lados de la cancha. Anotó un par de triples, pero sobre todo tuvo una ascendencia en el equipo que hizo serenarse a los compañeros.

Los nervios desaparecieron pese a que Cordinier, Clyburn y Shengelia sacaban partido de una defensa poco exigente. La aportación desde el banquillo de Ibaka fue el mejor apoyo que encontró el capitán para que el Madrid se sobrepusiera a sus carencias atrás. El agujero en el rebote ofensivo no era el de otras noches y en ataque los de Chus Mateo respondieron con fluidez al acierto de los italianos. Sin Campazzo, con Llull, el equipo funcionó con criterio y por eso mediado el partido estaba por encima del medio centenar de puntos (53), tenía un notable porcentaje de tres (8/18) y había compartido el balón con criterio (15). Faltaba que la defensa pusiera en dificultades a los de la capital de Emilia-Romaña.

Y en eso se empeñó el equipo pese al acierto inicial de Shengelia. El ala-pívot georgiano siguió sumando, pero se quedó solo. Lo contrario de lo que sucedió en los ataques del Madrid donde el reparto de responsabilidades hizo crecer al equipo. Campazzo alimentó a todos, Abalde se destapó con 8 puntos y el equipo voló (73-60). El "Facu" tuvo esos minutos en los que todo lo que se mueve en la cancha lo hace a su antojo. Y la Virtus, además de quedarse por debajo de los 20 puntos en este periodo, careció de antídoto para el argentino. El siguiente reto para el Madrid será el jueves, de nuevo en el WiZink, el Anadolu Efes. Los turcos ganaron en Vitoria un partido apretado al Baskonia.

98. Real Madrid (28+25+27+18): Campazzo (14), Abalde (8), Hezonja (20), Ndiaye (2) y Tavares (14) -quinteto titular- Rathan-Mayes (17), Deck (6), Ibaka (11), Llull (6), González (0) y Duru (0).

86. Virtus Bolonia (25+24+18+19): Pajola (0), Cordinier (18), Clyburn (15), Shengelia (20) y Zizic (8) -quinteto titular- Tucker (2), Hackett (0), Diouf (8), Morgan (3), Belinelli (9) y Polonara (0).

Árbitros: Pastusiak (Pol), y Kardum (Cro) y Majkic (Esl). Sin eliminados. Técnica a Bianchi.

Incidencias: 7.549 espectadores en el WiZink Center. Partido correspondiente a la novena jornada de la Euroliga.

Novena jornada: Fenerbahçe, 87-Bayern Múnich, 76; Mónaco, 90-Estrella Roja, 98; Olympiacos, 94-ASVEL Villeurbanne, 92; ALBA Berlín, 105-Armani Milán, 101; Panathinaikos, 93-Maccabi Tel Aviv, 87; Baskonia, 84-Anadolu Efes, 89; Real Madrid, 98-Virtus Bolonia, 86; Partizán-Barcelona (18:00) y París-Zalgiris Kaunas (20:30). (Todos en Movistar +).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Fenerbahçe (7/2); 2. Barcelona (6/2); 3. Zalgiris Kaunas (6/2); 4. Panathinaikos (6/3); 5. Olympiacos (6/3); 6. Bayern Múnich (6/3); 7. París (5/3); 8. Estrella Roja (5/4); 9. Mónaco (5/4); 10. Anadolu Efes (5/4); 11. Real Madrid (4/5); 12. Baskonia (4/5); 13. Armani Milán (3/6); 14. Maccabi Tel Aviv (3/6); 15. Partizán (2/6); 16. Virtus Bolonia (2/7); 17. ASVEL Villeurbanne (2/7); 18. ALBA Berlín (2/7).