El Barcelona confirma el fichaje de Willy Hernangómez por tres temporadas

El pívot Willy Hernangómez se convirtió en las primeras horas del jueves en nuevo jugador del Barça con un contrato de tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2026 según anunció la entidad azulgrana, y de este modo completó su regreso a la Liga Endesa después de siete campañas consecutivas en la NBA.

El fichaje del internacional español quedó confirmado después de que a medianoche venciera el plazo que el Real Madrid, poseedor del derecho de tanteo sobre el jugador, tenía para igualar la oferta que el club catalán presentó el pasado viernes a la ACB.

Con la llegada de Henangómez, el Barça da un paso más en la reestructuración del proyecto que está implementando este verano tras la marcha del técnico Sarunas Jasikevicius y la negociación en curso para la rescisión contractual del ala-pívot Nikola Mirotic, sus dos emblemas dentro y fuera de la pista.

Tras promocionar desde el filial a Roger Grimau como nuevo entrenador hasta 2025 y anunciar el pasado martes la incorporación de Joel Parra hasta 2027, la entidad azulgrana reafirma su giro estratégico en la política deportiva basado en la construcción de un bloque español sólido dentro de la plantilla.

Formado en la cantera madridista, Hernangómez debutó en la Liga Endesa en 2012 con el equipo blanco y, tras ser cedido al Club Baloncesto Sevilla durante dos temporadas (2013-15), completó el curso 2015-2016 con el Real Madrid antes de dar el salto a la NBA.

El pívot, de 29 años y 2,11 metros de altura, disputó siete temporadas en la liga estadounidense en las filas de los New York Knicks (2016-2018), los Charlotte Hornets (2018-2020) y los New Orleans Pelicans (2020-2023).

En la selección española, Hernangómez se ha consolidado como la referencia interior tras la retirada de Pau Gasol y fue nombrado MVP, con una media de 17,2 puntos y 6,9 rebotes en 22 minutos por partido, en el Eurobasket conquistado en 2022 por el combinado entrenado por Sergio Scariolo.

Sin embargo, esta actuación no salvó al pívot de tener un rol residual durante la pasada campaña en New Orleans, que no ejerció la opción con la que contaba para extender su contrato por una temporada adicional antes del 29 de junio.