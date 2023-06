Mirotic es sólo el principio

El Fútbol Club Barcelona ha ganado la liga de fútbol, la de baloncesto, la de fútbol femenino, la de balonmano, la de hockey sobre patines y puede ganar la de fútbol-sala. Esa es la cara de las secciones del club azulgrana. La cruz es la rebaja que tiene que afrontar la entidad en todas las secciones a partir de ya mismo para que cuadren las cuentas del primer equipo de fútbol. La inversión en las diferentes secciones computa en el «Fair-Play» financiero que debe cumplir ante LaLiga para poder inscribir futbolistas.

Joan Laporta, que no estuvo en el WiZink Center para celebrar el título de la ACB, lo dejó clarísimo poco después de que el equipo de Jasikevicius superase en el tercer partido al Madrid. El presidente hizo mención directa al «caso Mirotic»: «Niko es fantástico y es un gran jugador. Nos ha dado muchos éxitos y es una gran persona, pero la situación es la que es y para inscribir jugadores tenemos que cumplir con el plan de viabilidad que presentamos a LaLiga. Nos exige una reducción en las secciones, ya lo explicará Navarro». Y Juan Carlos Navarro, el director deportivo de la sección, apuntó: «No hay vuelta atrás con Mirotic. Es una decisión que está tomada desde hace tiempo. Tiraremos por otro camino para hacer un equipo competitivo. Estamos tranquilos. Le deseamos mucha suerte. Hay muchas reducciones y preferimos continuar con otra gente».

El «caso Mirotic» es el paradigma de la política que está obligado a emprender el club con las diferentes secciones. Para empezar el Barça asegura que ofreció la continuidad al ala-pívot rebajándose el sueldo. Este dice que de eso nada, que el club ni se lo planteó. Mirotic es el jugador mejor pagado de Europa y tiene todavía dos años más de contrato. Su sueldo está por encima de los diez millones de euros brutos por campaña y ahora el Barcelona y el jugador tienen que negociar para resolver la relación que todavía les une. Su destino apunta a Milán.

La sección de baloncesto del Barça es la que más gasto representa para el club. Su presupuesto esta temporada ha rondado los 44 millones de los que 38 iban destinados a salarios. La intención es que ese presupuesto se reduzca para la próxima campaña en torno a un 20-25 por ciento y que la plantilla descienda de los 16 jugadores que tiene en la actualidad. La salida de Mirotic no va a ser la única. Hay jugadores que terminan contrato, como Sanli y Kuric, que no van a continuar en el Palau. Tobey también finaliza contrato, pero la salida de Mirotic y que su salario no es elevado podrían favorecer su continuidad. Otros como Higgins o Kalinic también pueden dejar el Barça. El estadounidense, por sus reiterados problemas físicos; el serbio, para aligerar salarios. Nnaji también podría abandonar el club. Esta madrugada es el sorteo del draft, apunta a la primera ronda y podría dar el salto a la NBA.

El que tiene casi garantizada su continuidad gracias al título de la Liga Endesa es Saras Jasikevicius. El lituano acaba contrato el 30 de junio y seguirá siempre y cuando acepte una considerable merma de su salario que ronda los tres millones de euros. La Liga le ha salvado, pero los tres fracasos en Europa no le permiten afrontar en una posición de fuerza la negociación.

Un caso parecido al de Mirotic es el del pivote francés Ludovic Fábregas, que abandona la sección de balonmano azulgrana para jugar en el Veszprem húngaro. Asegura que no se va del Barcelona por dinero, pero la realidad es que el club no puede contratar a una estrella para sustituir al que es considerado el mejor del mundo en su puesto. En su lugar llegan los jóvenes Javi Rodríguez y Jaime Gallego, dos jugadores con más futuro que presente, aunque ya son internacionales con la selección española.

Los recortes también pueden afectar a otras secciones. El Barcelona tiene que reducir unos ocho millones de esa partida para cumplir con el «Fair Play» financiero de la Liga y está en ello. El fútbol femenino puede librarse del recorte mientras siga siendo atractivo para los patrocinadores y tenga a Alexia Putellas, la que ha sido elegida mejor jugadora del mundo en los dos últimos años. Peor lo tienen el fútbol sala y el hockey a pesar de sus éxitos.

Mientras, la Liga ha permitido, aunque ya ha acabado la competición, inscribir a Gavi como jugador del primer equipo. Una decisión que estaba en los juzgados, pero que el club azulgrana podrá confirmar a partir del 1 de julio.