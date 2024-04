El Baskonia lo necesitaba más que el Real Madrid (91-95)

Hace bastante que el Real Madrid tiene asegurado el primer puesto de la fase regular de la Euroliga. Lleva varias jornadas sin jugarse nada, pero trata de competir como si le fuera la vida en ello. Lo que pasa es que no es fácil olvidar que tu vida está a salvo y eso se nota cuando tiene enfrente a un rival que sí está en la cuerda floja. Eso sucedió ante el Baskonia, que llegó a estar 13 puntos abajo en el primer cuarto (27-14, min 7), pero que acabó llevándose un triunfo vital para los de Dusko Ivanovic. Con la conquista del WiZink se garantizan terminar entre los diez primeros, es decir, jugar el «play in», y además superan al Partizán, al que solo tienen que ganar en la última jornada para ser octavos y tener hasta dos oportunidades de meterse en los cuartos de final en esa repesca que estrena este curso la Euroliga y que inventó la NBA.

Marcus Howard encabezó la noche baskonista, no solo por sus 35 puntos, sino porque firmó 15 en los últimos seis minutos y los últimos nueve de su equipo, cuando los de Vitoria resistieron el último arreón del Real Madrid. En los blancos el mejor anotador fue Hezonja, con 18 puntos y una aparición en el último cuarto que no fue suficiente. Se quejaba al final Chus Mateo de errores tontos y no forzados que les habían costado la derrota, pero quería pensar ya en mañana, donde el Madrid llega al Palau en Liga Endesa.

El que no dirigirá el próximo partido de su ya exequipo en Liga ACB es Álex Mumbrú, cesado este viernes por el Valencia Basket después de la debacle del jueves ante el ASVEL. Se lo jugaban todo los naranjas en la Fonteta y fueron humillados por el penúltimo clasificado.

91. R. Madrid (27+21+6 +27): Campazzo (12), Causeur (13), Hezonja (18), Yabusele (12), Tavares (6), –titulares–, Poirier (9), Deck (5) Llull (-), Musa (16), Sergio Rodríguez (-).

95. Baskonia (17+25+23+30): Miller-Mcintyre (4), Kotsar (4), Díez (5), Marinkovic (3), Moneke (11) –titulares–, Sedekerskis (9), Howard (35), Costello (19), Rogkavopoulos (5), Chiozza (-).

Árbitros: Difallah (Francia), Hordov (Croacia) y Racys (Suecia). Eliminados por cinco faltas: Tavares y Poirier.