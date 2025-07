Blanca Granados, mucho más que la campeona de España de Doma Paralímpica

Blanca Granados es la campeona de España de Doma Paralímpica. El título logrado en el Club Hípico Las Cadenas está detrás de una historia de superación, esfuerzo y pasión por los caballos que comenzó con poco más de dos años. "Mis inicios fueron a raíz de que yo no hablaba con dos años, y mis padres, después de una consulta médica, me llevaron a la Fundación Ramón Noguera para que me valoraran y trataran. En una de las visitas, los médicos le dijeron a mi madre que teníamos que probar algo que me gustara. Le preguntaron si había notado que yo mostrara interés por algo y mi madre les comentó que lo que más me gustaba eran los caballos. Desde que empecé a caminar me escapaba del camping donde pasábamos vacaciones para ir a ver unos caballos que había en un campo cercano. Era casi una obsesión. Los médicos le dijeron que me llevaran a montar a caballo, ya que como terapia me podría ir bien", relata.

La Doma la descubrió con once años. "Mi primer entrenador habló con mis padres para que pudiera competir como Paraecuestre. Gracias a eso, he podido conocer gente muy buena y con muchísima fuerza de superación. Lo que más me enamoró fue el grupo que se crea, lleno de amigos con discapacidad. Todos somos un equipo. Si puedo ayudar a un contrincante, lo hago. Esa solidaridad es lo que más me ha enamorado después de superar comentarios muy duros, como que nunca conseguiría nada, que no servía para nada, que era una inútil", afirma. "Gracias a tres entrenadores que han sido clave como Bernat Barrachina, Patricia Sánchez y mi actual entrenador, Arturo Díaz, he conseguido superar todos esos obstáculos y demostrar que sí puedo", cuenta Blanca

"Nunca me he considerado una luchadora, pero ha habido momentos donde he tenido que sacar mucha fuerza. Cuando me fui de casa con 14 años a vivir a Ciudad Real, lejos de mi familia, o cuando a los 15 probé suerte en Holanda, donde me trataron muy mal. También he tenido que renunciar a muchas cosas: no ir a fiestas, que mis amigos de la infancia me dejaran de lado porque me gustaban los caballos. No me invitaban a cumpleaños ni a celebraciones. Incluso cuando me encontraba mal por mis crisis, seguía luchando por lo que quiero", asegura.

"Fábula del Ramillete" es la yegua con la que ha sido campeona. "Es un encanto, muy cariñosa. Congeniamos mucho. Ha habido días que no me lo ha puesto fácil, pero con constancia y tesón pude conseguir el título a su lado. Los dos primeros días veía que podía lograrlo, pero el último día ''Fábula'' no tenía su mejor jornada, se asustó un poco en la pista y fue una prueba complicada. No esperaba ganar. Después de la prueba vi a mi entrenador algo disgustado y a mi madre llorando, pero era de emoción", relata.

"Mi gran apoyo ha sido el equipo de Spanish Dressage y mi entrenador, Arturo Díaz. Una de mis antiguas entrenadoras, Patricia Sánchez, sigue siendo amiga y me da muy buenos consejos. Luego está mi madre que es mi fan número uno. Ella lo ha sufrido más que nadie en todos estos años, ha renunciado a muchas cosas y ha tenido que enfrentarse a mucha gente que me ha hecho daño. También está mi abuelo paterno, Manuel Granados González, que fue un gran deportista… en la distancia me da mucha fuerza, y una de mis tías paternas, Encarnación Granados Aguilera, que también fue una gran deportista olímpica y sabe lo que es luchar por una medalla", dice Blanca.

"Desde que terminó el Campeonato de España 2024 empezamos a trabajar a diario para que todo funcionara. Me levanto a las 6:30 de la mañana, doy de comer a los caballos, preparo la pista y empiezo a trabajar: monto algunos y preparo otros para mi entrenador. A mediodía hago una pausa rápida para comer algo y por la tarde seguimos trabajando. A veces ayudo a los clientes y también entreno con ''Fábula'' si el día lo permite. Sobre las 20:00 doy la cena a los caballos. Algunos días terminamos antes, pero otros son las 22:00 y aún estamos trabajando", comenta.

"Mi sueño es poder representar a España en un Europeo y ganarlo. También ganar muchos más Campeonatos de España, sacarme el título de técnico en equitación, tener mis propios clientes y, algún día, tener mi propia cuadra. Quiero competir también en pruebas de Doma “no paralímpica” y demostrar que yo también puedo, pero sobre todo quiero ser feliz haciendo lo que siempre he querido junto a los míos", concluye Blanca.