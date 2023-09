Bono: "Me fui tranquilo a Arabia porque me dejé todo en el Sevilla"

Yassine Bono (Canadá, 1991) fue uno de los protagonistas principales del reciente mercado de fichajes. El ex portero del Sevilla, a priori, iba a seguir en el cuadro hispalense para afrontar su quinta temporada consecutiva en Nervión. Pero días antes de la Supercopa de Europa ante el Manchester City,el Al-Hilal Saudi le ofreció un contrato portres años y 12 millones de euros por temporada. Tras una fatídica tanda de penaltis, en la que el Sevilla perdió la Supercopa, las lágrimas de Bono ya dejaban entrever su adiós. El conjunto saudí dejó 20 millones en las arcas sevillistas a cambio del traspaso y el guardameta cogió un avión con destino a Arabia. Todos o casi todos contentos. El Sevilla consiguió una importante cantidad de dinero, el jugador casi triplicó su sueldo y el club árabe incorporó a un guardameta de garantías. "El momento de comunicar a mis compañeros que me iba a Arabia fue muy difícil para mí. Esta opción salió en el último momento y fue difícil afrontar los dos últimos días, fue difícil afrontar la Supercopa... Pero bueno, me fui tranquilo a Arabia porque me dejé todo lo que tenía en el Sevilla", asegura Bono.

El guardameta se siente cómodo hablando del conjunto hispalense. "El sevillismo ya sabe que les voy a querer toda mi vida. El amor que me dieron fue algo increíble y cada vez que puedo ver los partidos los veo. Les deseo muchísima suerte y aquí tienen un sevillista más", afirma. Bono, uno de los héroes en la victoria de su equipo ante el Al-Ittihad de Benzema, se muestra contundente al ser preguntado si el Sevilla es el club de su vida. "Estoy al tanto de todo lo que pasa, es normal. Cuando pasas mucho tiempo en un club, que fue el club de tu vida, es normal que quieras saber lo que pasa. Sé que la situación no fue fácil durante el mercado de fichajes, había mucha inestabilidad y no es fácil que los jugadores se focalicen en el Sevilla. Ahora que el mercado ya terminó, estoy seguro que el equipo se va a poner al 100% y le va a dar la vuelta a la situación", comenta.

Bono con Marruecos. Pavel Golovkin AP

Mendilibar fue uno de los grandes defensores para que Bono se quedase, pero resultó imposible. El entrenador hispalense protagonizó una rueda de prensa para el recuerdo cuando le preguntaron si Bono se marchaba: "Creo que sí se va a ir. No sé si antes de Vitoria o después, pero sí parece que tiene más sencillo las puertas abiertas para ir a Arabia o por ahí".

"Cuando llega Mendilibar, lo primero que yo dije es que dependerá de los futbolistas, de lo que seamos capaces de dar, y ahora es el momento más que nunca de que lo ayudan porque ellos lo van a hacer mejor entrenador y más fuerte. Son jugadores muy buenos y tipos nobles, seguramente que van a estar al 100% con el míster porque es un gran entrenador. Lógicamente que veré los partidos que pueda del Sevilla como ya dije porque tengo muchos amigos y es parte de mí, siempre estaré ahí", concluye.

El Al Hilal fue el primer campeón de la competición saudí en la temporada 1975-76 y ya es el club más laureado del país con 18 títulos, seguido del Al Nassr, que tiene nueve. Tras las llegadas de Neymar y Bono, la entidad busca volver a reinar tras una mala temporada donde vio al Al-Ittihad tocar el cielo. "Creo que hay un gran talento en los países árabes y Arabia Saudí nos da ahora una oportunidad para comprobarlo. Vengo al fútbol árabe con la intención de hacer historia, ojalá pueda hacer historia con el Al Hilal. El público espera gran cosa de nosotros y eso para mí es algo muy positivo. Me gustan los retos y me gusta estar en un sitio del que hay grandes expectativas", aseguró el día de su presentación.