Así tomó Gabri Veiga la decisión de irse a Arabia Saudí

Gabri Veiga (21 años) llegó a Arabia hace unos días tras convertirse en el fichaje más joven de la Saudi Pro League este verano. Después de anotar 11 goles y repartir cuatro asistencias en LaLiga durante la temporada 2022-23, el exjugador del Celta ha abierto una vía nueva para los veinteañeros en otro continente. El gallego juega en el Al-Ahli Saudi F. C, donde comparte ataque con Firmino y Mahrez. Algunos de sus rivales más importantes son el Al-Hilal Saudi F. C de Neymar, el Al-Ittihad de Benzema y el Al-Nassr F. C de Cristiano Ronaldo. El joven de Porriño tuvo ofertas de Europa que fueron perdiendo fuerza y ahí apareció la oportunidad de marcharse a Arabia.

El alemán Matthias Jaissle -su actual entrenador- fue clave para que el futbolista entendiese que desde el club le daban todas las facilidades para ayudarle a seguir cumpliendo su sueño de crecer como profesional. Además, Veiga quiso informarse junto a su entorno de diversos temas familiares antes de aceptar la propuesta. Una de estas cuestiones fue comprobar que su novia Carla pudiese seguir con sus estudios universitarios de medicina con total normalidad. Con toda la información ya meditada, tomó la decisión con el corazón y con la familia a su lado. Este reto en Arabia tiene muchas más facilidades para la vuelta a Europa de lo que, a priori, pueda parecer porque quedaría libre con 24 años.

A la espera de encontrar una nueva casa, la vida de Gabri se desarrolla en un hotel de lujo donde también están otras estrellas de la competición como Kanté, Kessié o Benzema, entre otros. El día a día en Arabia es tranquilo, puesto que los entrenamientos son a las 20:00 horas debido a las altas temperaturas y luego tiene tiempo suficiente para cenar y estar con la familia. Siempre acompañado de su novia, Veiga va conociendo la ciudad de Yeda -la segunda más grande de Arabia Saudí- y las costumbres del país.

Gabri, durante un entrenamiento .

Para Arabia es muy importante que un joven talento como Gabri diese ese primer paso inicial para romper así el tabú de la edad. Cristiano Ronaldo hizo lo mismo en enero de 2023 y surtió efecto para que otras estrellas también se apuntasen. Su marcha del Celta le convirtió en la venta más cara de la historia del club vigués a cambio de 30 millones fijos y seis en variables que acordó el club gallego con el Al-Ahli Saudi F. C.

Los aficionados le han dado la bienvenida con esta bandera .

De Porriño a Arabia

El salto de Veiga también supone renunciar a su vida familiar que desde pequeño tenía en Porriño. El vuelo de España a París -donde hizo escala para llegar a Arabia- estuvo plagado de pequeños miedos, pero una vez aterrizado en el país árabe esos pensamientos desaparecieron. El sueño de debutar con el Celta se fue acercando cada vez más hasta que pudo conseguirlo. Pero lejos de quedarse ahí, Gabri se convirtió en la sensación del club y en el fiel reflejo de cómo un canterano llega a la élite.

Gabri probando una bebida típica de Arabia .

En este proceso de formación la persona que más le marcó fue Claudio Giráldez, actual entrenador del filial celeste. Giráldez es el único técnico con el que fue superando las etapas formativas hasta llegar a Primera RFEF con el B. Veiga solamente tiene palabras de agradecimiento hacia él, puesto que le entrenó en Liga Nacional dándole mucha confianza.

Fotografía de un partido de la Saudi Pro League .

El hecho de llegar a Arabia es totalmente compatible con ir a la selección. La afición ya le ha mostrado su apoyo con banderas personalizadas y ahora Gabri quiere pelear por ser uno de los mejores futbolistas de la competición y dar el salto con la absoluta.