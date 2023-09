La bronca del alcade de Málaga a Piqué por pedir a los jóvenes que se tiren desde un quinto piso

Gerard Piqué es el principal impulsor, junto a Ibai Llanos, de laKings y Queen Leagues. Ambas competiciones consisten en un torneo de fútbol siete en el que participan muchos futbolistas retirados. Pero la principal atracción no reside en la cancha de juego. Si la idea de Gerard Piqué ha tenido recorrido ha sido por el nombre de los presidentes: casi todos los influencers más conocidas (alguna influencer) e Iker Casillas. Es lo que más interesa a la audiencia digital (pues su paso a la televisión no tuvo ningún éxito).

Por eso, lo que hace más ruido de la competición, lo que genera más visiones y likes son las tertulias entre los presidentes de los clubes. El problema es que a veces se convierten en una reunión de "machitos", en las que se dejan llevar sin freno, como si nadie les estuviese viendo.

Ha pasado en una de ellas. Varios presidente de los clubes están reunidos en plató, mientras un redactor se encuentra en la calles de Málaga, la ciudad que va albergar la próxima final de la competición. Al redactor le siguen varios aficionados y es ahí cuando empiezan las bromas, lideradas por Gerard Piqué. Así les dice que si se meten en la fuente, les dan dos entradas dobles y los aficionados lo hacen. Es una fuente en una fuente del Siglo XVIII, en Málaga, pero se meten, ante las carcajadas de los presentes en el plato.

Entonces, el redactor asegura que le quedan dos entradas y en medio del jolgorio general, Gerard Piqué alza la voz. "Espera, espera, guárdatelas,", dice y algunos empiezan a reír.

Es Gerard Romero de Jijantes quien reacciona muy rápido y le pide varias veces a Piqué que retire lo que "acaba de decir". Gerard Pique quiere seguir con la broma: "Se puede poner una colchoneta abajo... vale lo retiro", acaba, mientras alguien le pide que "no sea loco".

Las bromas de la pandilla de Gerard Piqué no han sentado nada bien en Málaga, que no entienden porque incitan a los jóvenes a hacer eso, así el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, ha echado la bronca al ex futbolista del Barcelona: ""Le sugeriremos al señor Piqué que haga otros planteamientos más interesantes desde el punto de vista de la educación, de la formación, no hacer gamberradas", ha dicho visiblemente enfadado por cómo se toma el ex jugador este asunto.