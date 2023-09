Piqué, ante la actuación de Shakira en los MTV: "Estoy hecho un toro"

Shakiradeslumbró el pasado miércoles, 13 de septiembre, en la Gala de los MTV Awards. La de la Barranquilla movió las caderas al ritmo de "Whenever, Whenever" como solo ella sabe hacerlo. Su ex, el exfutbolista Gerard Piqué no tardaba en lanzarle un dardo en su cuenta de Twitter.

Shakira en los MTV Video Music Awards 2023. Evan Agostini/Invision/AP AP

"A nivel mental estoy hecho un toro, nadie va a poder conmigo", escribió el excentral del club azulgrana horas después de ver brillar a su ex. La indirecta no ha pasado inadvertida a los seguidores de ambos que no han tardado en criticar el comentario. "Como se nota que pagan por poner tweets", "¿En serio bro?", "Normal, llevas dos meses de vacaciones", escriben.

Shakirase alzó además con el Video Vanguard Award siendo la primera artista latinoamericana en conseguirlo. Un galardón que tienen figuras como David Bowie, The Beatles, Beyoncé o Madonna. También se llevó junto a sus hijos la Mejor colaboración por su canción TQG, con Karol G.