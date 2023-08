El brutal ataque de un ex fisio de McLaren a Fernando Alonso para defender a Hamilton

Gerry Convy, fisio de Fernando Alonso en su primera época en McLaren F1, dejó sin palabras a muchos fanáticos del asturiano al afirmar que no es un hombre de equipo, defendiendo a así Hamilton. Fernando Alonso aterrizó en la escudería como bicampeón del mundo, pero la irrupción de Lewis Hamilton como compañero solo trajo más tensión. Finalmente, Alonso volvió a Renault en 2007.

Es no es el único dardo que lanzan desde McLaren a Alonso. Y es que, anteriormente, el director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, dijo que Lando Norris igualó e incluso superó a Fernando Alonso. "Lando es un piloto franquicia. Lando es uno de esos tipos que si diéramos a todos los pilotos de Fórmula Uno un buggy de tierra y los pusiéramos en una carrera, conseguiría estar al frente porque tiene ese tipo de talento natural", manifestó.

El ex mecánico Marc Priestley también avanzó algunas anécdotas cuanto menos tensas. "Cuando llegué antes de una carrera, me di cuenta de que uno de sus directores y gente de su equipo estaban repartiendo pequeños sobres marrones llenos de dinero, eran para todos los que no trabajaban en el coche de Lewis”, ha asegurado ex mecánico Marc Priestley en el podcast PitStop. Dice que a él también le llegó un sobre: “Alonso pagaba por tener el apoyo de más gente en el equipo porque estaba tratando de luchar por el control del equipo”, cuenta ahora, muchos años después, cuando la memoria nos puede jugar malas pasadas: “Recuerdo haber abierto este sobre marrón y había unos 1.500 euros en él, todo era muy turbio. No tenía ninguna marca, así que me dije: “Muchas gracias, pero ¿qué es esto?", dijo.