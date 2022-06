El expiloto británico Damon Hill, campeón del mundo de Fórmula 1 en 1996 con Williams, habló en el podcast F1 Nation de Fernando Alonso, del que elogió su astucia, el entusiasmo que sigue mostrando a sus casi 41 años, pero del que también dejó una frase llamativa: “Definitivamente se pasó de la raya cuando estuvo en McLaren por primera vez y también en Ferrari”.

Hill elogió el rendimiento de Alonso en Bakú, durante la clasificación y la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán: “El cansancio parece que no se ha instaurado en él o la falta de entusiasmo. Si ahora mismo le dices ‘tenemos un hueco en los coches de delante’, iría a por ello y probablemente ganaría”.

Sin embargo, Hill habló del problema que eso podría generar, debido al carácter de Alonso: “El problema, para un equipo de delante, es cuánto va a estar ahí y la carnicería que habrá una vez que empiece a hacer algo que suele hacer, que es involucrarse en la dirección de la compañía y en la parte política”. “Definitivamente se pasó de la raya cuando estuvo en McLaren por primera vez y también en Ferrari”, añadió el británico.

Hill no dudó en elogiar la astucia de Alonso al volante y el nivel de pilotaje del asturiano: “Me gusta, es tan astuto, es listo. Alex Albon le consideró un tipo increíblemente inteligente por sus juegos en clasificación”. “Pudo hacer sus viejos trucos, pero tenemos una leve admiración por el rol de estafador, un tipo que de alguna manera puede hacer que todo funcione a su favor y lo hace con una sonrisa atrevida. Y rinde, no es que sea una molestia y no rinda. Rinde y rinde para Alpine. Yo preferiría tenerlo en mi equipo que fuera y que te haga eso”.

Fernando Alonso vivió en Bakú un buen fin de semana y acabó la carrera en séptima posición. Además, Alpine mejoró uno de los puntos que más se le ha criticado durante este campeonato, como son las paradas en boxes, y marcó con Alonso el pit stop más rápido del Gran Premio de Azerbaiyán. Este martes se ha conocido que, en el paso de Alonso por boxes, Alpine marcó un tiempo de 2,74 en uno de esos pit stop, mejorando los 2,77 de Red Bull con Max Verstappen y los 2,83 de Mercedes con George Russell. Alpine se convirtió en el cuarto equipo esta temporada que marca el mejor tiempo en los pit stop. Red Bull y McLaren han sido los más rápidos en tres Grandes Premios y Ferrari en uno.