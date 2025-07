El brutal ataque de Kyrgios Rafa Nadal: "Eso eran enfermedades tenísticas, me daban asco"

Nick Kyrgios ha vuelto a generar polémica tras lanzar duras declaraciones contra Rafael Nadal durante una entrevista en el pódcast *Nothing Major*. Fiel a su estilo provocador, el tenista australiano revivió su histórica rivalidad con el español y no se guardó nada a la hora de expresar su opinión sobre la actitud y los rituales del exnúmero uno del mundo.

“Yo no soportaba a Rafa. Me daban asco muchas cosas de él”, dijo Kyrgios sin rodeos. “Eso eran enfermedades tenísticas. No podía ver cómo caminaba, cómo se preparaba para sacar. Me parecía horrible”, añadió, haciendo referencia a los famosos tics y rutinas de Nadal entre punto y punto, los cuales han sido objeto de debate durante años.

Lejos de retractarse, Kyrgios aseguró que esa antipatía se convirtió en una fuente de motivación para enfrentarlo en la pista. “Me motivaba mucho jugar contra él… sentía una gran ira dentro de mí e intentaba hacer siempre mi mejor tenis”, confesó.

El australiano también criticó el ritmo de juego del español: “Odiaba ver a jugadores que tardan mucho entre saque y saque. No era solo Nadal, pero él lo llevaba al extremo”.

Estas declaraciones se suman a una larga lista de encontronazos verbales entre ambos tenistas a lo largo de los años. Aunque Nadal ha evitado responder directamente a muchas de las provocaciones de Kyrgios, su relación nunca ha sido cercana ni libre de tensiones.

Con su futuro en el circuito aún incierto debido a lesiones, Kyrgios parece decidido a seguir siendo protagonista tanto dentro como fuera de la cancha.