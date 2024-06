Caitlin Clark sufre el odio y los celos de las rivales en el WNBA

Caitlin Clark lleva dos victorias en los 11 partidos disputados con Indiana Fever. La elegida número uno del draft anterior ha causado furor en la WNBA. Para el equipo de Indiana Fever, elegir a la jugadora proveniente de Iowa ha significado un aumento de visualización y de entradas vendidas solamente para verla a ella. En los primeros cinco partidos de local, Indiana ya superó a las 81 mil personas que asistieron durante toda la temporada 2023. Pese al récord negativo del equipo, en lo individual Clark ha sido elegida la "rookie" del mes de mayo, con un promedio de 15,6 puntos, 5,1 rebotes y 6,4 asistencias.

Deportivamente, Caitlin está teniendo una temporada de reconocimiento por la WNBA. Sin embargo, la última acción que se ha viralizado es la falta personal de la jugadora Chennedy Carter. La del equipo Chicago Sky derribó de un empujón a Clark mientras la base estaba de espaldas sin el balón en juego. Esta jugada fue señalada como personal, pero en redes sociales fue comentada por gente como antideportiva, el ex jugador de la NFL Roger Griffin III mencionó: "Ok, esto ES ODIO a Caitlin Clark. La defensa muy cercana, una jugada extremadamente agresiva y alguna que otra falta fuerte pueden describirse como competitividad. Hacer todo lo posible para despreciar su nombre y tirarla al suelo sin la pelota es ODIO".

Los comentarios post partido por parte de las de Chicago continuaron en contra de Clark. Ángel Reese declaró: "La razón por la que estamos viendo el baloncesto femenino no es solo por una persona. Es por mí también. Quiero que todos se den cuenta de eso". Las criticas para la jugadora llegaron mediante redes sociales, con frases como "No tendría idea de quién era Ángel Reese si no fuera por Caitlin Clark", llamándola también la nueva "Villana de la WNBA". El juego físico contra la base de Indiana se ha vuelto constante, así como se observa en una imagen donde la deportista está con varios golpes en las rodillas y en los codos.

Otra persona que fue criticada en redes fue el periodista Pat McAfee por decir: "Hay una perra blanca que juega para Indiana que es una superestrella", refiriéndose a Caitlin Clark en su programa de ESPN, mientras hacía un reportaje acerca de la jugadora y de cómo ha aumentado la cantidad de público en la WNBA desde su llegada.

McAfee pidió disculpas públicamente, "No debí haber dicho 'perra blanca' como una descripción de Caitlin Clark, sin importar el contexto. Mis intenciones fueron hacerle un cumplido, así como el reportaje completo, pero mucha gente opina lo contrario. Es 100 por ciento culpa mía y me disculpo... También le envié una disculpa a Caitlin. Todo lo demás que dije, siguen siendo hechos", señaló.