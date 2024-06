Ricky Rubio y la incógnita sobre su futuro

Tras la eliminación del Barcelona en la semifinal de la Liga Endesa ante el Real Madrid, el equipo azulgrana ha cerrado sin títulos esta temporada. El director deportivo del Barça, Juan Carlos Navarro, ha dejado claro que para la siguiente temporada habrá varios cambios en la plantilla, lo que deja en el aire la continuidad de algunos jugadores, entre ellos Ricky Rubio. El base dio la cara y comentó después del partido. "No tengo ni idea qué haré. No quiero decidirlo en caliente, estaré unas semanas con la cabeza fría para poder valorar todo. No ha sido fácil, y ahora en caliente es difícil decidir". El ex NBA firmó con el equipo de Roger Grimau en febrero, después haber rechazado continuar en los Cavaliers para cuidar su salud mental, según comentó a The Athletic.

En su regreso a Europa, el nacido en El Masnou tuvo un promedio de seis puntos, 4,1 asistencias y 3,1 rebotes en los 15 partidos que participó en la Liga Endesa. "Estos meses me he sentido raro, he querido cambiar algunas cosas. Entrar en mitad de temporada no es fácil, mi forma de ser, más callado y no sentirme al 100%. Creo que no he sido todo lo que esperaba, pero tampoco iba con ninguna expectativa, pero queda claro que el balance no es bueno", comentó Ricky.

El jugador de 33 años pasó por el DKV Joventut, Minnesota Timberwolves, Utah Jazz, Phoenix Suns, Cleveland y tras unos meses en el Barcelona, será jugador libre en verano en caso de no renovar contrato. El base ha vuelto a la selección españolay participará en el Preolímpico de Valencia en busca de la clasificación para los Juegos de París.