Cancelada la Supercopa turca en Riad por impedir Arabia Saudí camisetas con Atatürk

La Supercopa turca, que se iba a jugar en Riad, se ha cancelado al prohibir las autoridades saudíes a los jugadores usar camisetas con la imagen de Atatürk, el fundador de la República turca, en el calentamiento. La Supercopa entre el Galatasaray, campeón de la Liga, y el Fenerbahçe, campeón de la Copa turca 2022/2023, iba a arrancar a las 17:45 en el estadio Al Awwal de la capital saudí, pero la hora llegó sin que los jugadores saltaran al césped.

Al pasar un cuarto de hora del arranque previsto, tanto la emisora turca TRT como numerosos otros medios otomanos con enviados especiales en Riad para seguir la Supercopa afirmaron que el encuentro se ha cancelado, aunque de momento ni los clubes ni la federación turca TFF han emitido una declaración formal.

Durante toda la tarde, la prensa turca venía informando del ambiente de tensiones creado en Riad porque los jugadores de ambos equipos exigían vestir camisetas con la imagen de Mustafa Kemal Atatürk, fundador de la República turca en 1923, durante el calentamiento. También pretendían salir al césped con una pancarta que celebrara los 100 años de la república turca con el lema acuñado por Atatürk: "Paz en casa, paz en el mundo".

Sin embargo, las autoridades saudíes se opusieron de forma rotunda, pese a los intentos de mediación de los dirigentes de los clubes, informa la cadena pública turca TRT.

La Federación Turca del Fútbol (TFF) emitió a media tarde un comunicado en el que pedía no prestar atención a rumores y afirmó que la Supercopa se jugaría como previsto, tras sonar el himno nacional turco, desmintiendo que Arabia Saudí se hubiese opuesto también al himno. No obstante, no parece haberse alcanzado un acuerdo respecto a la conmemoración de Atatürk, pese a una reunión entre el ministro de Deportes turco, Osman Askin Bak, el presidente de la TFF, Mehmet Büyüeksi, el del Galatasaray, Dursun Özbek, y el del Fenerbahçe, Ali Koç. Al pasar media hora del arranque previsto, tanto los equipos de apoyo técnico del Galatasaray como los hinchas de ambos clubes abandonaron el estadio, informa TRT.