Carlos Sainz no correrá en Arabia Saudí por apendicitis

Carlos Sainz había marcado el séptimo mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Arabia Saudí en el circuito urbano de Yeda. Rodó enfermó, pero confiaba en "estar recuperado para la calificación y para la carrera". "Fue un día difícil para mi ya que no me he recuperado del todo de la enfermedad que me ha mantenido en cama durante las pasadas 24 horas; y aún me siento muy débil", declaró Sainz, de 29 años, que, al acabar tercero en Baréin el pasado sábado, sumó su duodécimo podio desde que corre en la F-1, en la que cuenta dos victorias.

Pues resulta que la enfermedad que había debilitado a Carlos Sainz es una apendicitis que le va a impedir competir este fin de semana en Yeda. Sainz optimizó el tiempo en el coche y en el equipo a pesar de sus problemas, pero las molestias eran tan persistentes que se le hicieron nuevas pruebas y se le detectó la citada enfermedad.

Sainz ya se había mostrado indispuesto para atender a los medios de comunicación el pasado miércoles, según apuntó la escudería Ferrari. "Carlos Sainz ha vuelto al hotel para descansar y prepararse para mañana después de sentirse un poco indispuesto", fue el mensaje que publicó en redes sociales Ferrari. Los compromisos del piloto madrileño con la prensa tuvieron que ser pospuestos y Ferrari confiaba en que Sainz pudiera acudir a los entrenamientos libres con total normalidad. No fue así. Como la situación se agravó en las últimas horas se le realizaron pruebas y se le detectó la apendicitis que le impedirá correr este fin de semana.