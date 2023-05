La carta final que tiene Aston Martin con Fernando Alonso

Aston Martin y Fernando Alonso están consiguiendo los resultados que querían, pero ahora ya solo queda estrenar el primer puesto en esta temporada. En otras palabras, la victoria número 33. "Fantástico, todo bajo control cuando había que tomar riesgos enormes. Una actuación muy, muy fuerte durante todo el fin de semana", afirmó Mike Krack. "No fue caótico ni faltó comunicación. Pudimos hacerlo mejor con la información meteorológica, pensábamos que no iba a llover así que nos sorprendió la intensidad. No esperábamos tanta lluvia, creíamos que sería poco y que la pista se secaría rápido. Normalmente aguantas dos o tres vueltas, pero las gomas se estaban enfriando mucho y había riesgos. Con esta información, paramos a por neumáticos medios, pero en cuanto el coche salió del ‘pit-lane’ vimos que llovía mucho y hubo que volver. Fernando estuvo de acuerdo en las dos decisiones", zanjó.

"Revisaremos si debimos hacer algo diferente. Estas decisiones se toman en muy poco tiempo sin la misma información común, depende de en qué zona de la pista está tu circuito. Y una vez tomas la decisión debes comprometerte. No debemos ser duros, venimos a hacerlo mejor que el año pasado. Lo conseguimos. Pero el Red Bull fue demasiado rápido para nosotros. Llegará la ocasión en la que Red Bull tenga problemas, la temporada es larga. Habrá una oportunidad y tenemos que estar ahí, al cien por cien. Faltó un Red Bull y somos segundos", desveló.

"No hay razones para pensar que irá mal. Ferrari será muy fuerte en Barcelona, veremos las mejoras de los demás. Haremos nuestros deberes y deberíamos ser competitivos", añadió. "Estoy muy tranquilo porque veo que el equipo está muy concentrado, trabajando muy bien, sin querer dar falsas esperanzas a nadie porque hay que tener mucho respeto por los fans y no se pueden prometer mejoras que no sabes si son realmente 'mejoras' hasta que las pruebas en pista. Estoy muy tranquilo porque el equipo está haciendo las cosas muy bien y no nos estamos dejando llevar por las necesidades o urgencias del próximo fin de semana. Hay que tener una visión a medio o largo plazo que ahora Aston Martin está teniendo", dijo el embajador de Aston Martin, Pedro de la Rosa.

"Hace unos días se informó de que Aston Martin consiguió una nueva evolución de sus pontones para que su AMR23 tuviera menos resistencia aerodinámica y más velocidad punta cuya falta ha sido una de las grandes carencias del coche de Fernando Alonso en este comienzo de temporada. De ahí que Fernando Alonso y Aston Martin se vean con posibilidades de ganar en Mónaco y Barcelona, circuitos lentos y revirados, en los que el coche de Aston Martin puede potenciar la gran carga aerodinámica que genera", informó Auto Motor und Sport.