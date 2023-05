El fanatismo por Fernando Alonso llega a los supermercados con el ticket número 33 .

Fernando Alonso quiere sumar la victoria 33 de su carrera. Tal es el fanatismo que existe por el asturiano que una mujer subió a Twitter una imagen con un ticket que ponía "33". "Mi novio hace un año: 'bueno veo la carrera contigo pero no lo entiendo mucho'", escribió María en su cuenta de Twitter. El propio Alonso nunca escondió su deseo de conseguir ese primer puesto.

Pedro de la Rosa, embajador del equipo Aston Martin de F1, desveló hace unos días el posible futuro del asturiano. "Estoy muy tranquilo porque veo que el equipo está muy concentrado, trabajando muy bien, sin querer dar falsas esperanzas a nadie porque hay que tener mucho respeto por los fans y no se pueden prometer mejoras que no sabes si son realmente 'mejoras' hasta que las pruebas en pista. Estoy muy tranquilo porque el equipo está haciendo las cosas muy bien y no nos estamos dejando llevar por las necesidades o urgencias del próximo fin de semana. Hay que tener una visión a medio o largo plazo que ahora Aston Martin está teniendo", afirma.

"Yup, ¡eso es un podio bebé! Bien hecho chicos. No es una carrera fácil, bien ejecutado. ¡Bravo! Woo!", decía el piloto español a su equipo después de quedar segundo. Desde el box de Aston Martin respondieron a Fernando Alonso con una indirecta de cara al GP de España: "Muy bien hecho. P2, Próxima carrera, P1. Enhorabuena". "Sí, estoy muy feliz compañero", dijo el bicampeón.

El ex piloto Timo Glock concedió una entrevista a Bild donde analiza a Fernando Alonso. "Veo a Alonso más motivado que nunca. Se entrena mucho y por eso físicamente se le ve capaz de todo. Siempre tiene una sonrisa esculpidas en la cara y permanentemente es positivo. Tiene mucho que ofrecer. Quizá aparcar por un tiempo la F1 y correr en Le Mans le moldeó para comportarse de forma diferente y le ayudó para trabajar más en equipo. Solía ser un tipo más solitario. Todavía se juzga a sí mismo sin piedad, pero ha entendido bien cómo hacer que el equipo detrás de él sea más fuerte", añade.