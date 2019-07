Cerezo manda un mensaje a Griezmann en la presentación de Joao Félix

Enrique Cerezo, como es costumbre, fue el encargado de dar la bienvenida a Joao Félix al Atlético. Pero la llegada del portugués tiene un significado más allá de ser el jugador más caro de la historia del club rojiblanco. Llevará el número 7, el que ha pertenecido hasta ahora a Antoine Griezmann, referencia del equipo rojiblanco en las últimas temporadas. Pero el francés ha anunciado que se va aunque no termina de irse. Y su situación hace tiempo que es incómoda para el Atlético.

Por eso Enrique Cerezo tuvo un recuerdo para él, aunque no lo nombrara. "Tu progresión no tiene límites. Lo tienes todo para triunfar y sabemos que la camiseta número 7 que te vamos a entregar es la del compromiso. Bienvenido al Atlético de Madrid", le dijo el presidente rojiblanco. Un compromiso que Griezmann no ha demostrado con la entidad, al menos en las dos últimas temporadas.

"La palabra que mejor define a Joao es talento. Tiene por delante una gran carrera y estamos muy orgullosos de que haya elegido los colores rojiblancos por delante de otras grandes ofertas que ha tenido", añadía el presidente del Atlético sobre su nueva estrella.