El VAR de «El Chiringuito»: ¿Hay falta de Puertas a Lenglet en el 1-0 del Granada?

► Juanfe Sanz: No, el contacto no es suficiente para pitar falta

La relajación de Lenglet en un balón dividido en el primer minuto de partido no debe suponer una falta como tal. Puertas intenta disputar el balón yendo al duelo con intensidad y, evidentemente, contacta con el jugador del Barça, pero no todo contacto en el fútbol supone una infracción. En este caso, se debe exigir algo más para cortar una jugada como ésta, completamente reglamentaria. Para mí se trata de un acierto de Cuadra Fernández y el gol local subió justamente al marcador. No hay falta de Puertas en la acción previa al gol.

► Rafa Guerrero: Sí, no todos los contactos son faltas, pero éste sí

Aunque es una acción que podría generar dudas, yo las espanto. Para mí, el jugador del Granada no solo le gana un duelo físico a Lenglet, sino que le hace falta. En efecto, Puertas aparte de contactar, empuja en su salto al defensor azulgrana y lo desequilibra, dejándole sin opción de disputar el balón aéreo. Estoy de acuerdo en que no todos los contactos son faltas, pero las faltas sí lo son. Como ésta. Y, además, de aquí nace el tempranero primer gol del Granada. Error de Cuadra Fernández al dar validez a la jugada, que terminaría siendo decisiva.